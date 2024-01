De incompétent à intelligent : ces prises « magiques » donneront vie à n’importe quel appareil

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais construire une maison intelligente peut être plus simple et moins cher que vous ne le pensiez.

Un salon avec les prises de TP-Link.

Vous n’avez pas besoin de vous compliquer la vie, ni de dépenser une fortune pour commencer à construire une maison intelligente. Aujourd’hui, je tiens à vous recommander de petits appareils qui vous permettront de faire des choses que vous n’aviez même pas imaginées, et qui vous ouvriront un monde de possibilités. Les prises Tapo P100 transformeront n’importe quel appareil obsolète en un appareil intelligent.

Vous pouvez les obtenir pour seulement 34,99 euros dans leur pack de 4 unités, et tout cela grâce à Amazon. De plus, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous n’aurez ni à attendre ni à payer un seul euro pour la livraison. Tout est confort, il est temps que vous ayez une maison connectée qui travaille pour vous.

Tout ce que vous gagnez avec ces petits appareils

Oubliez les problèmes, les prises de TP-Link fonctionnent presque comme des prises normales, il vous suffit juste de faire une petite configuration pour tirer parti de leur intelligence. Branchez-les, associez-les à l’application TP-Link en leur accordant l’accès à votre réseau WiFi et tout sera prêt.

Depuis l’application, vous pourrez allumer et éteindre les appareils, ainsi que les programmer pour qu’ils fonctionnent de manière autonome à des heures précises. La lampe du salon, la cafetière et même le chauffe-eau réagiront aux commandes que vous donnerez sur l’écran de votre téléphone portable. Ça a l’air bien, non ?

Si vous disposez d’une enceinte intelligente avec Alexa, tout sera encore meilleur, vous pourrez associer vos vieux appareils électroménagers avec le dispositif Echo et les contrôler uniquement avec votre voix. Mais ce n’est pas tout, car vous aurez la possibilité de créer des routines complexes pour qu’ils se comportent de manière autonome chaque fois que vous en avez besoin.

Vous le savez maintenant, il n’est pas nécessaire d’être un expert, ni de dépenser beaucoup d’argent. Avec les prises de TP-Link, vous pourrez transformer votre maison et commencer à contrôler par la voix ou le téléphone même l’appareil le plus obsolète. Comme nous le disons souvent, si cela vous intéresse, ne tergiversez pas trop, le prix pourrait augmenter à tout moment.