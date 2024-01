Xiaomi vient de présenter sa voiture SU7 et pense déjà à la suivante : le brevet de la poignée ‘invisible’ de la porte

Aujourd’hui, dès qu’un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur portable est présenté et annoncé, ses créateurs commencent immédiatement à réfléchir à la prochaine itération. Juste la semaine dernière, la dernière de 2023, Xiaomi a enfin dévoilé sa voiture, la Xiaomi SU7. Et un brevet vu cette semaine laisse penser qu’ils ont déjà les yeux rivés sur le SU8.

Et nous parlons d’un brevet avec une technologie qui n’est pas présente sur la Xiaomi SU7, d’où l’idée de son éventuel successeur dans quelques années. Un brevet intéressant axé sur les portes de la voiture.

Le brevet de la poignée ‘invisible’

Si nous regardons une photo de la Xiaomi SU7, nous verrons les poignées de porte pour les ouvrir et accéder à l’intérieur. En effet, toutes les ouvertures des portes latérales d’une voiture nécessitent l’utilisation de poignées, qui peuvent être convexes, semi-cachées ou cachées. Et c’est précisément ce dernier design, le caché, qui peut réduire la traînée de toute la voiture.

Selon un nouveau brevet de porte de voiture déposé par Xiaomi le 14 juin 2023, « une poignée rétractable cachée nécessite de l’espace pour accueillir sa rétraction. Après la rétraction de la poignée, un autre espace est créé qui est totalement indépendant de l’espace de rétraction de celle-ci. C’est dans cet espace que la structure correspondante est placée pour ouvrir la porte de la voiture ».

Cette poignée ‘invisible’ « est équipée de deux espaces indépendants », et un mécanisme électrique est nécessaire pour la faire fonctionner, permettant de « plier la poignée pour la rétracter, ce qui rend la structure générale complexe, coûteuse et lourde ». Mais ce n’est pas ce que Xiaomi a en tête, mais une alternative plus efficace et moins coûteuse.

Deux espaces indépendants pour la poignée possible de la Xiaomi SU8

Le résumé du brevet montre que la poignée mécanique cachée brevetée par Xiaomi élimine le besoin d’un ensemble actionné électriquement. Elle permet le réajustement automatique de la position cachée de l’ensemble de la poignée, est de construction simple, réduit le poids tout en réduisant les coûts, et est plus facile à manipuler.









Est-ce que cela signifie que nous verrons le Xiaomi SU8 avec une poignée cachée ? Il est possible qu’une future révision du Xiaomi SU7 l’inclue même. La difficulté des brevets est que leur enregistrement ne signifie pas que nous les verrons forcément appliqués.

Peut-être que oui, ou peut-être que cette technologie brevetée servira de base pour une révision du SU7. Mais ce qui est clair, c’est qu’elle semble plus efficace et moins coûteuse que celles utilisées par d’autres marques comme Tesla dans ses voitures.





Source | Helloxiaomi