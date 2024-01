Ce puissant mini PC avec 16 Go de RAM sera votre nouveau serveur multimédia pour seulement 280 euros

Avec les 512 Go de mémoire SSD intégrée, vous aurez plus qu’assez pour profiter de films, de séries et de musique pendant de nombreuses heures

Le mini PC est un élément de divertissement multimédia de notre société actuelle.

Si vous envisagez de connecter un PC ou un ordinateur portable à votre télévision via HDMI et ainsi profiter de toutes les possibilités de Windows en plein écran, il est préférable que vous jetiez un coup d’œil à ce mini PC en promotion. Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer le ACEMAGICIAN CK10 avec une réduction supplémentaire de 70 euros jusqu’au 7 janvier sur Amazon pour 279,99 euros.

C’est une excellente opportunité pour acquérir un élément qui est de plus en plus présent à côté ou près des télévisions. Avec une licence Windows 11 et une bonne connexion internet, vous pourrez profiter de vos services de streaming vidéo et musical avec une meilleure fluidité qu’avec une clé TV ou une box Android TV. Et dépêchez-vous, car si elles sont déjà épuisées sur le site officiel, elles le seront également sur Amazon.

ACEMAGICIAN CK10

Obtenez un bon mini PC puissant et doté d’une grande capacité avec une réduction de 70 euros

Optez pour un bon mini PC comme celui-ci et vous pourrez l’utiliser de plusieurs façons : si vous travaillez à domicile, vous pouvez vous offrir un excellent centre de travail puissant et performant. Si vous réalisez de nombreux travaux pour l’université, ce mini PC est un excellent outil pour étudier et réaliser des travaux étendus et complexes à tous les niveaux. Et si ce que vous voulez vraiment, c’est vous monter un serveur multimédia sur votre téléviseur, avec celui-ci vous n’aurez aucun problème de performance.

Ce mini PC est livré avec une mémoire interne au format SSD de type M.2 de 512 Go avec des vitesses de 1900 Mbps, mais il intègre un autre emplacement où vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 4 To. D’autre part, la mémoire RAM est de 16 Go DDR4, répartie en deux modules de 8 Go, mais elle peut atteindre 32 Go si vous les achetez séparément.

En termes de puissance brute, ce mini PC dispose d’un processeur Intel i5-8259U haute performance qui peut atteindre des vitesses d’horloge allant jusqu’à 4,1 GHz en mode turbo. Sa carte graphique Intel Iris Plus Graphics 655 nous permet de gérer tout type de contenu en 4K à 60 Hz sans problème, et ce, en triple affichage.

Si nous examinons sa capacité de connexion, nous constatons qu’il s’agit d’un mini PC très complet avec deux côtés remplis de ports. En termes de connectivité sans fil, cet ACEMAGICIAN CK10 dispose du WiFi 5 bi-bande et du Bluetooth 4.2 pour connecter un clavier et une souris sans fil ou des écouteurs sans fil. En ce qui concerne ses ports, il dispose de l’USB-C, de 4 ports USB-A 3.0, de 2 ports USB-A 2.0, d’un port casque, d’une entrée Ethernet RJ45, d’un port VGA et de 2 ports HDMI.

Ce mini PC est construit pour durer, avec un boîtier en aluminium aux formes futuristes et des dimensions très compactes de 137,5 x 126 x 50 mm. Vous pouvez le placer derrière votre télévision, ou à côté d’elle, et ainsi montrer son design haut de gamme à tout le monde.