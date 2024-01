Galaxy S3 et Note 2 : Renaissance sous Android 14

Le succès de Samsung a été construit avec ses premiers flagships, qui sont toujours compatibles avec les versions les plus récentes d’Android

Le Samsung Galaxy S3 était un téléphone emblématique il y a plus d’une décennie

Les anciens téléphones peuvent ne pas être aussi obsolètes que vous le pensez. En réalité, des modèles aussi anciens que le Samsung Galaxy S3 ou le Samsung Galaxy Note 2, lancés en 2012, peuvent être mis à jour avec des logiciels modernes, tels qu’Android 14 par exemple. En tenant compte du fait que ces téléphones sont restés sous Android 4.4 Kitkat, il est surprenant de constater leur capacité à prendre en charge ce système développé en 2023.

Android 13 mais sans One UI

Ces deux téléphones ont marqué une époque et ont tracé la voie des téléphones haut de gamme, qui sont aujourd’hui plus populaires que jamais. L’utilisateur XDAForums HTML6405 a voulu rendre hommage à ces deux smartphones historiques en leur offrant la possibilité de bénéficier de la version la plus récente d’Android, quelque chose qui, bien que cela puisse sembler impossible, est réalisable sur ces téléphones vieux de douze ans.

Ceux qui connaissent le monde Android depuis de nombreuses années savent que TouchWiz était l’ancienne surcouche de personnalisation de Samsung. En réalité, bien que Samsung se soit déjà imposé comme l’un des principaux acteurs du marché Android, son logiciel était assez impopulaire et était souvent considéré comme l’un des principaux points négatifs de ces appareils. Dans ce cas, cependant, la version du développeur est basée sur LineageOS, une expérience d’Android pure, comme en témoignent des détails tels que les icônes.

Le marché fragmenté d’Android

L’un des points négatifs qui a toujours été reproché à Android est le manque de support pour les téléphones mobiles en général. Habituellement, ces téléphones avaient rarement plus de deux ans de support logiciel et étaient rapidement abandonnés par les marques afin de continuer à offrir un support aux nouvelles versions. D’un autre côté, en regardant l’autre côté de la médaille, il y a la compatibilité du système avec les versions modernes. Un exemple en est la compatibilité de ces deux anciens Samsung avec Android 14, ce qui permet même à un iPhone d’utiliser Android.

Une chose qui a également beaucoup changé au fil des ans sur Android, et sur les smartphones en général, est le format de l’écran et sa croissance globale. Il était courant il y a une décennie d’avoir des téléphones plus proches du format 4:3 en transition vers le 16:9, tandis qu’aujourd’hui, le format le plus large est généralement de 18:9, il est donc courant que les téléphones aient un format proche de 20:9, plus allongé et facile à utiliser.