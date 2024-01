Voici les erreurs et problèmes que vous pourriez rencontrer en mettant à jour votre Xiaomi vers HyperOS

Erreurs sur l’écran de notification, incompatibilité avec le mode sombre et mauvaise qualité des vidéos YouTube, entre autres problèmes

HyperOS, la nouvelle interface de Xiaomi, commence à causer des problèmes sur certains téléphones

Il reste de moins en moins de temps pour que MIUI soit relégué à l’histoire. Ce qui était jusqu’à présent la surcouche de personnalisation de Xiaomi passe le flambeau à HyperOS, la nouvelle interface utilisateur de la société chinoise. Cependant, à mesure que les appareils reçoivent cette mise à jour, les premiers problèmes et erreurs sur les téléphones Xiaomi apparaissent.

HyperOS arrive avec l’intention d’améliorer la connectivité de l’écosystème Xiaomi, permettant à ses utilisateurs de contrôler et de synchroniser tous les appareils de la marque de manière beaucoup plus facile. En dehors de cela, le nouveau système d’exploitation fait également un clin d’œil à iOS, car il privilégie des tons plus clairs et un redessinage des applications qui ressemble beaucoup à celui de l’iPhone.

De plus, la nouvelle interface est déjà disponible mondialement pour de nombreux utilisateurs, et ces 11 téléphones seront les prochains à être mis à jour vers HyperOS. D’autre part, vous devez savoir qu’il n’y a pas de distinction entre les sous-marques de l’entreprise, ce qui signifie que Xiaomi, Redmi et POCO recevront le même système d’exploitation.

Voici les erreurs les plus fréquemment détectées dans HyperOS

Malheureusement, tout ne pouvait pas être rose, car il y a quelques jours, la Communauté Xiaomi a publié sur son blog les erreurs d’HyperOS. Ci-dessous, nous vous présentons une liste des problèmes connus identifiés par l’entreprise, qui sont apparus au fur et à mesure de la mise en place de la nouvelle interface :

Xiaomi 13 Redmi Note 12S Redmi Note 12 Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 12T L’interface de l’écran de verrouillage échoue lors de la sélection d’un fond d’écran Mauvaise qualité des vidéos YouTube Le système présente des retards ou des blocages lors de l’utilisation quotidienne La fonctionnalité de toucher deux fois pour verrouiller l’écran ne fonctionne pas Problèmes d’affichage de l’écran à partir du centre de contrôle Des erreurs apparaissent sur l’écran de notification L’option « Désactiver l’écran toujours activé » n’est pas disponible dans les paramètres Le dispositif ne dispose pas de la certification Play Protect La police MiSans n’est pas bien affichée dans WeChat La lecture de vidéos est bloquée sur Netflix Les applications tierces ne s’adaptent pas à l’écran complet du téléphone Il n’y a pas de vibration Le système ne prend pas en charge le mode sombre Les messages audio de WhatsApp ne sont pas audibles Certaines applications système ne suivent pas la langue par défaut Les applications en cours d’exécution en arrière-plan ne peuvent pas être ouvertes

Depuis la Communauté Xiaomi, où cette liste d’erreurs a été publiée, les utilisateurs sont invités à rejoindre leur groupe Telegram pour la ROM Global et à rester informés de tout débat sur HyperOS. De plus, les utilisateurs peuvent partager les problèmes détectés dans l’« Application de commentaires » ou lancer une discussion sur le sous-forum de la ROM MIUI.