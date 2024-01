Personne n’est parfait : Les bugs de HyperOS que vous pouvez rencontrer selon le téléphone Xiaomi sur lequel vous l’installez et qui sont en train d’être résolus

Un système d’exploitation est un logiciel qui n’est pas statique, mais qui évolue. Et comme cela arrive souvent, il n’y a pas de mise à jour sans bugs à corriger chaque mois.

HyperOS, présenté il y a 3 mois et qui vient d’entrer dans sa version officielle 1.0 en Chine et dans le monde entier, est une couche de personnalisation basée sur Android 14 et n’est donc pas exempte de bugs et de problèmes qui apparaissent. Des bugs qui peuvent être différents selon le modèle de téléphone, identifiés et corrigés avec des correctifs ultérieurs.





Les bugs de HyperOS 1.0 sur les téléphones Xiaomi, POCO et Redmi

Xiaomi garde une trace des bugs qui apparaissent avec chaque nouvelle version de HyperOS, à la fois dans sa version bêta et dans sa version finale – la nouvelle couche est encore en version bêta sur plusieurs modèles et en version finale sur d’autres. Et voici les bugs de HyperOS selon la marque et le modèle de téléphone Xiaomi que vous avez. Une liste mise à jour en janvier 2024 :

Xiaomi 13

Versions HyperOS V816.0.2.0.UMFEUXM, V816.0.1.0.UMCMIXM

Des ajustements manquent dans le menu Fond d’écran.

Lors de la sélection d’un fond d’écran dans l’interface d’édition de l’écran de verrouillage, l’interface revient à l’écran de verrouillage.

Erreur dans l’interface de la barre de notifications.

La police MiSans n’est pas affichée correctement sur WeChat.

Les applications tierces ne peuvent pas être affichées en plein écran.

Certaines applications système ne suivent pas la langue du système.

La configuration des applications système n’est pas compatible avec le mode sombre.

Impossible de définir un fond d’écran de verrouillage.

Xiaomi 13 Ultra

Versions HyperOS V816.0.2.0.UMFEUXM, V816.0.1.0.UMCMIXM

Des ajustements manquent dans le menu des fonds d’écran.

Le double tapotement pour verrouiller l’écran ne fonctionne pas.

Xiaomi 12t

Versions HyperOS V816.0.2.0.UMFEUXM, V816.0.1.0.UMCMIXM

Des ajustements manquent dans le menu Fond d’écran.

Problème d’affichage de l’interface utilisateur dans le Centre de contrôle.

Xiaomi 11t

Versions HyperOS V816.0.2.0.UMFEUXM, V816.0.1.0.UMCMIXM

Des ajustements manquent dans le menu Fond d’écran.

Redmi Note 12

Retard/congélation du système lors de l’utilisation quotidienne.

L’appareil certifié Play Protect n’est pas certifié.

Redmi Note 12S

La qualité des vidéos YouTube n’est pas bonne.

L’option « Activer l’écran toujours allumé » n’est pas disponible dans les paramètres.

La lecture vidéo sur Netflix se fige.

Il n’y a pas de vibration.

Les messages vocaux sur WhatsApp ne peuvent pas être écoutés.

Les applications en arrière-plan ne peuvent pas être ouvertes.

L’interface utilisateur du système ne répond pas.

Le lanceur ne répond pas/se bloque.

POCO F5

Versions HyperOS V816.0.2.0.UMFEUXM, V816.0.1.0.UMCMIXM

Des ajustements manquent dans le menu Fond d’écran.

