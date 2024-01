16 Go de RAM, Android 14 et puissance brutale : ce OnePlus chute au minimum jusqu’au jour des Rois

Le terminal haut de gamme pas cher atteint l’un de ses prix les plus bas de son histoire récente

La famille Nord de OnePlus a commencé dans la gamme moyenne, mais a conquis une partie de la gamme haute

Vous avez besoin d’un smartphone puissant, à jour, avec un bon appareil photo et une communauté impressionnante ? OnePlus fait partie de ces marques qui ont travaillé pendant de nombreuses années pour se battre contre les autres fabricants bien établis. Avec le OnePlus Nord 3, il arrive à un moment où il lancera chaque année deux téléphones haut de gamme, premium et non premium.

Si vous souhaitez acheter ce OnePlus Nord 3 à un prix avantageux, vous pouvez le faire aujourd’hui sur AliExpress pour 368 euros avec livraison gratuite. Son prix chute ainsi par rapport aux 549 euros officiels et aux 459 euros d’Amazon. Ce qui a commencé comme une tentative de couvrir une zone inexplorée du milieu de gamme avec le premier OnePlus Nord, est maintenant devenu une lutte contre la gamme haute pas cher face à des terminaux tels que le POCO F5 ou le Pixel 7a, entre autres. De plus, il a déjà été mis à jour vers Android 14 avec OxygenOS 14.

Achetez ce OnePlus haut de gamme pas cher pour moins que ce que vous pensiez

Dans l’offre d’AliExpress, nous avons uniquement disponible le modèle de couleur verte, à la fois dans la version UK et dans l’édition européenne. Il s’agit de la configuration la plus élevée de ce modèle, avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce OnePlus Nord 3 offre également une incroyable puissance grâce au Dimensity 9000 avec plus de 1,1 million de points sur Antutu.

Ce n’est pas un terminal premium car son corps est en plastique. Il a une épaisseur de 8,1 mm et un poids de 193 grammes. Il est très robuste en main et lorsque nous avons pu l’analyser, il nous a donné de grandes sensations dans l’expérience utilisateur.

Un de ses points positifs que nous avons le plus apprécié est son écran. Il dispose d’un panneau AMOLED de 6,74″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1450 nits. Cet écran 10 bits et compatible HDR10+ est doté de bords incurvés 2.5D et d’un capteur d’empreintes digitales ultra-rapide intégré à l’écran lui-même.

La partie photographique est remarquable dans toutes les situations. Il dispose d’un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique, composé d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, d’un grand angle de 8 MP et d’une lentille macro. D’autre part, la caméra selfie est un Sony de 16 MP qui fait un travail impressionnant en photo portrait.

En ce qui concerne la batterie de ce OnePlus Nord 3, elle atteint 5000 mAh, ce qui nous donnera une autonomie proche de 2 jours complets. Avec la charge rapide de 80 W, la batterie sera rechargée à 100% en moins de 30 minutes en toute sécurité.

Enfin, il ne faut pas oublier la capacité de ce OnePlus à se connecter à son environnement. Il dispose à l’intérieur d’une antenne pour les réseaux 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, infrarouges et d’un tiroir pour double Nano SIM. Pour moins de 400 euros, il y a peu de terminaux qui peuvent rivaliser avec ce OnePlus Nord 3.