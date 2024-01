Xiaomi Pilot : tout ce qu’il faut savoir sur le système de conduite autonome du Xiaomi SU7

La première voiture de Xiaomi réalise des stationnements intelligents, cède le passage aux piétons et détecte les obstacles avec une précision de 0,1 mètre

La voiture Xiaomi SU7 en couleur Aqua Blue

Prêt à concurrencer directement Porsche et Tesla sur le marché des voitures électriques, la première voiture de Xiaomi est désormais officielle : le Xiaomi SU7. Maintenant que nous connaissons toutes ses spécifications, nous allons découvrir tous les détails sur sa plateforme d’IA pour la conduite autonome, appelée Xiaomi Pilot.

Selon le PDG de Xiaomi, Lei Jun, son idée est de devenir l’un des principaux fabricants de voitures du monde d’ici 15 ans. Bien que l’on ne puisse pas encore parler d’une conduite entièrement autonome, pour laquelle il ne serait pas nécessaire de savoir conduire ou d’avoir un permis de conduire, la société chinoise fait des progrès considérables dans son développement.

Voici Xiaomi Pilot, le système de conduite autonome de leur nouvelle voiture

Le système de conduite autonome du Xiaomi SU7 s’appelle Xiaomi Pilot, une plateforme d’IA développée en interne qui vise à créer une conduite plus intelligente et plus sûre dans tous les scénarios, offrant une expérience de conduite de pointe. Cette plateforme est équipée de onze caméras haute définition, trois radars à ondes millimétriques, douze radars ultrasoniques et un capteur LiDAR, capable de détecter les objets grâce au laser.

Et vous vous demandez certainement, qui est aux commandes de Xiaomi Pilot ? Deux puces Nvidia Orin haute performance, avec une puissance totale de 508 TOPS. Cette plateforme, pour laquelle des marques aussi populaires que BMW ont également opté, est composée d’un processeur ARM Cortex-A78 et d’un GPU avec une architecture Nvidia Ampere.

Si vous voulez voir une démonstration des capacités de Xiaomi Pilot, vous pouvez le faire via la vidéo publiée par Technology Info sur son compte X (Twitter), où l’on peut voir comment cette plateforme aide la voiture dans différentes situations :

Xiaomi’s new Pilot Autonomous Driving Technology. Full-stack self-developed intelligent driving underlying algorithm technology pic.twitter.com/jduS8HuLsO — TECHNOLOGY INFO (@TECHINFOSOCIALS) 28 décembre 2023

Comme vous pouvez le voir, le conducteur sélectionne le mode de conduite autonome sur l’écran, sort de la voiture et celle-ci circule toute seule jusqu’à se garer. Pour cela, le Xiaomi SU7 monte plusieurs étages d’un parking avec leurs virages correspondants, s’arrête lorsqu’il détecte un véhicule, recule, cède le passage à un piéton, trouve une place libre et effectue un stationnement rapide, précis et stable.

Cependant, la vidéo ne montre pas toutes les situations que le Xiaomi SU7 est capable de reconnaître et de résoudre, c’est pourquoi nous allons en faire un résumé. De plus, il fait parfaitement la distinction entre la conduite en ville et sur route :

Conduite en ville Conduite sur route S’arrête aux feux de signalisation Accélère, décélère et change de voie Tourne aux intersections Dépassement automatique Prévient les embouteillages Évite les véhicules à deux niveaux Identifie les véhicules spéciaux Emprunte les rampes d’entrée et de sortie Laisse passer les vélos S’adapte aux virages Cède le passage aux piétons Évite les zones de travaux Évite les zones de travaux Contrôle automatiquement la vitesse Effectue des stationnements rapides, précis et stables Évite de se retrouver à la même position que d’autres véhicules S’adapte aux virages Évite les zones de travaux

Quoi qu’il en soit, tous ces paramètres peuvent être définis par le conducteur pendant la conduite autonome. Et en ce qui concerne la détection des obstacles anormaux et le stationnement intelligent, deux des fonctions qui seront probablement les plus utilisées, la société chinoise assure que le Xiaomi SU7 détecte les obstacles avec une précision de 0,1 mètre et laisse une marge de cinq centimètres de chaque côté lors du stationnement.

Il y a un peu plus d’un mois, la Xiaomi SU7 a été surprise circulant à plus de 200 km/h sur les routes chinoises, ce qui nous a permis de la voir en action pour la première fois. Cependant, la plus belle surprise est arrivée quelques jours avant la fin de l’année 2023, lorsque nous avons pu voir les premières images réelles de la voiture Xiaomi lors d’une exposition.