Xiaomi casse le prix de son meilleur bracelet intelligent : Mi Band 8 Pro à 48 euros

Ce bracelet hybride avec un grand écran et toutes sortes de capteurs est un achat fortement recommandé à ce prix

Xiaomi reste la reine des dispositifs intelligents « portables » et avec ce bracelet, elle s’est couronnée cette année

Dans le domaine des wearables, Xiaomi continue de dominer de ferme poigne face à la passivité de nombreux fabricants et aux tentatives de nombreux autres. HUAWEI est le seul à se rapprocher de la domination du fabricant asiatique. Depuis le premier Mi Band, les bracelets intelligents pour le suivi des pas et de l’activité ont été une réussite annuelle pour Xiaomi, et aujourd’hui je veux vous recommander l’achat du Smart Band 8 Pro.

Ce dernier modèle, officiellement lancé à la fin de l’été dernier, peut être acheté pour seulement 48 euros sur AliExpress avec un coupon pour célébrer l’arrivée des Rois Mages d’Orient. Ce modèle est le plus avancé de toute la famille de bracelets de Xiaomi, et l’un des plus désirés cette année. Pour un peu moins de ce prix, vous pouvez acheter la version normale sur le site officiel.