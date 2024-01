Comment éliminer les taches noires de l’écran du téléphone portable

Des taches noires sont-elles apparues sur l’écran de votre smartphone? Nous vous montrons comment résoudre ce problème.

Téléphone portable avec des taches noires sur l’écran

Lorsque nous utilisons notre téléphone portable, nous voulons évidemment que l’écran soit de la meilleure qualité possible. Et pour cela, il ne suffit pas de calibrer l’écran, il faut également s’assurer qu’il n’y a pas de taches noires qui nous empêchent de voir clairement ce qui se passe sur notre appareil. Pour éviter que ces taches ne deviennent un problème, il est important de comprendre pourquoi elles apparaissent et comment les résoudre. Selon la cause de ces taches, il se peut qu’il s’agisse d’un problème peu préoccupant ou d’une panne importante.

Taches noires de saleté

Une des raisons pour lesquelles nous pouvons trouver des taches noires sur l’écran de notre téléphone est parce que l’écran est sale. Bien que cela puisse sembler évident, parfois lorsque les taches se trouvent sous le protecteur d’écran, il peut sembler qu’il s’agit d’une défaillance interne, alors qu’en réalité, il s’agit simplement de quelque chose qui est tombé dessus. Les taches de saleté sur un téléphone portable ne sont pas inquiétantes, mais il est logique de nettoyer l’écran pour pouvoir profiter pleinement de notre smartphone.

Lors du nettoyage, il est recommandé d’éteindre et de débrancher votre téléphone portable pour éviter tout problème en cas de contact entre l’appareil et l’eau. Vous devrez également retirer le boîtier du téléphone pour un nettoyage plus approfondi. Nous recommandons tout particulièrement l’utilisation de lingettes désinfectantes pour un nettoyage plus complet, mais si vous n’en avez pas chez vous, vous pouvez également nettoyer votre téléphone portable avec un chiffon humide. Ce que vous ne devez en aucun cas faire, c’est plonger votre téléphone dans un liquide, même s’il a une certification IP68 de résistance à l’eau.

Une fois que vous avez terminé d’éliminer les taches de l’écran de votre appareil, il vous suffit d’attendre qu’il sèche. Comme ce que vous avez utilisé pour le nettoyer est un chiffon ou une lingette humide, cela ne devrait pas prendre trop de temps. Mais vous ne devez en aucun cas utiliser un sèche-cheveux ou similaire pour gagner du temps, car vous pourriez endommager votre appareil. Vous devez également éviter d’utiliser des serviettes en coton ou du papier, car cela pourrait endommager le verre et provoquer des rayures sur votre écran. Lorsque le téléphone portable est complètement propre et sec, vous pouvez l’allumer et l’utiliser comme d’habitude.

Taches de couleur sur l’écran

Si les taches qui apparaissent sur votre téléphone portable ne sont pas de la saleté mais sont à l’intérieur de l’écran, le problème peut être plus important. Bien que cela ne soit pas courant, il n’est pas rare que les écrans des smartphones commencent à rencontrer des problèmes d’apparition de taches, que vous ayez un écran LCD IPS ou AMOLED. Et bien que les taches de couleurs comme le blanc, le vert ou le violet aient une solution simple, l’apparition de taches noires est l’un des problèmes les plus importants que nous pouvons rencontrer avec un smartphone.

Parfois, l’écran se fissure, mais les fissures sont si petites qu’elles ne sont pas visibles. Cependant, l’écran est endommagé à l’intérieur, et le panneau OLED qui donne vie à notre téléphone est également endommagé. Les pixels endommagés apparaîtront en noir, et il est très probable que le nombre de pixels endommagés augmente. Par conséquent, ce qui est maintenant une petite tache qui n’est pas trop gênante peut devenir un problème important au fil du temps.

Si cela vous arrive, tout comme lorsque vous avez besoin de résoudre l’écran noir de la mort sur un Samsung Galaxy, il est préférable de contacter un service technique. Il n’y a rien que vous puissiez faire vous-même pour éviter ces taches noires, vous devrez donc demander l’aide d’un professionnel. Mais si le téléphone est neuf, il est possible que la réparation soit couverte par la garantie, et il s’agit également d’une réparation couverte par la plupart des assurances. Le service technique du fabricant vous informera des étapes à suivre.

Comment prévenir les taches noires sur l’écran de votre téléphone portable

La meilleure solution pour les taches noires qui apparaissent sur l’écran des smartphones est de prévenir leur apparition. Et pour cela, la principale chose à faire est d’appliquer un protecteur d’écran. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la plupart du temps, les problèmes proviennent de petites fissures sur l’écran, donc si nous évitons qu’il se casse, les taches n’apparaîtront pas non plus. Il existe des protecteurs de différents matériaux, et tous peuvent vous aider à éviter ce problème. Vous pouvez également choisir de poser le protecteur vous-même ou vous rendre dans un store où ils le placeront pour vous.

Si vous allez poser vous-même le protecteur, il est essentiel de vous assurer d’abord que l’écran est totalement propre. Sinon, comme nous l’avons expliqué dans la première section de cet article, vous pourriez vous retrouver avec des taches qui ne sont simplement que de la saleté. Une fois que votre smartphone est complètement propre, il vous suffit de placer délicatement le protecteur, en appuyant du bas vers le centre. Le processus est généralement assez simple et l’aide professionnelle n’est généralement pas nécessaire.

Lors du choix de votre protecteur d’écran, vous pouvez opter pour différentes duretés, bien que la plupart d’entre eux soient suffisants pour protéger parfaitement votre smartphone. Il est également recommandé de choisir un protecteur qui ne reflète pas la lumière, afin que vous puissiez utiliser votre téléphone confortablement dans toutes les situations. Et si la confidentialité est importante pour vous, vous pouvez également choisir un modèle qui empêche la visualisation depuis différentes perspectives, de sorte que vous soyez le seul à avoir accès à votre écran.