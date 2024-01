Ce téléphone portable haut de gamme de Motorola est à prix moyen grâce à une énorme réduction de 250 euros.

Grande puissance, écran AMOLED de qualité, bon système de caméras et recharge rapide de 68W dans un smartphone qui est à toi pour seulement 350 euros

Une réduction de 250 euros rend ce superbe smartphone haut de gamme de Motorola très accessible

Amazon commence l’année comme il l’a terminée, en offrant des offres spectaculaires pour certains des meilleurs téléphones du marché. L’une des meilleures affaires est le Motorola edge 40, un smartphone haut de gamme que vous pouvez maintenant acheter au prix d’un milieu de gamme grâce à une réduction de 250 euros. Il coûte normalement 599 euros, mais vous pouvez maintenant l’obtenir pour seulement 350 euros sur Amazon, le prix le plus bas depuis sa sortie.

Nous parlons d’un téléphone au design « premium », avec une puissance de performance exceptionnelle, un écran AMOLED qui offre une excellente visibilité et des caméras avec lesquelles vous pourrez prendre de très belles photos. De plus, sa recharge rapide est de 68W, il se charge très rapidement. Ces caractéristiques ne font que confirmer une chose : c’est une véritable affaire de pouvoir acheter ce Motorola edge 40 pour seulement 350 euros, car l’expérience qu’il offre est digne de téléphones beaucoup plus chers.

Si vous avez Amazon Prime, vous recevrez le téléphone chez vous en seulement quelques heures. Vous pouvez également choisir le modèle de couleur rouge, bien que la livraison soit un peu plus longue. Ce même Motorola edge 40 est vendu au prix de 351 euros chez MediaMarkt, 449,90 euros chez Ebay et 499 euros chez PcComponentes, tout comme dans la boutique officielle de Motorola. Comme vous le voyez, le prix d’Amazon est imbattable.

Motorola edge 40

Achetez le Motorola edge 40 pour seulement 350 euros

Le Motorola edge 40 est un téléphone avec lequel vous pourrez effectuer toutes les tâches en toute fluidité : jouer, regarder des vidéos, écouter de la musique, prendre des photos, éditer des vidéos, accéder aux réseaux sociaux… Le « coupable » est le MediaTek Dimensity 8020, un processeur qui a assez de puissance pour faire fonctionner les applications. De plus, cette puce dispose d’un modem 5G, ce qui signifie que vous avez ici un téléphone avec cette connectivité avancée et vous pourrez naviguer à grande vitesse.

Un de ses atouts majeurs est également l’écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images affichées par ce panneau sont excellentes à tous points de vue, de la netteté à la fluidité. Si vous utilisez le téléphone pour regarder du contenu multimédia, vous apprécierez également un son de grande qualité, assuré par des haut-parleurs doubles exceptionnels.

Cette réduction de 250 euros fait du Motorola edge 40 une excellente affaire.

Le Motorola edge 40 est un téléphone que vous pourrez également utiliser pour prendre des photos et des vidéos de qualité. Cela est assuré par l’appareil photo principal de 50 mégapixels et l’objectif grand angle de 13 mégapixels à l’arrière, ainsi que par l’appareil photo frontal de 32 mégapixels. Si vous aimez le déverrouillage par reconnaissance faciale, vous pourrez utiliser l’objectif avant à cette fin.

L’autonomie de ce téléphone Motorola est excellente, car la batterie de 4 400 mAh dure toute la journée. Le meilleur, c’est que la recharge rapide prise en charge est de 68W, ce qui signifie qu’elle se charge complètement en un peu plus d’une demi-heure. Dans la boîte, vous trouverez le chargeur, le câble USB et la housse de protection, des accessoires que vous n’aurez pas à acheter séparément.

Motorola edge 40

Enfin, nous voulons également souligner le design de ce Motorola edge 40, car il offre vraiment une sensation « premium » lorsque nous le tenons dans nos mains. Son dos est en cuir végétalien, donc le toucher est très agréable. De plus, il se distingue par sa finesse (7,49 mm) et sa légèreté (seulement 167 grammes), il semble être une plume.

En définitive, il s’agit de l’un des meilleurs téléphones Motorola que vous pouvez acheter en ce moment. Il n’a pas toujours une réduction de 250 euros comme celle qu’il a maintenant, nous vous recommandons donc de saisir l’occasion et de l’acheter pour seulement 350 euros sur Amazon dans la couleur qui vous plaît le plus.