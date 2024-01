La tablette pas cher la plus recommandée ne coûte désormais que 325 euros chez MediaMarkt

L’iPad de 2021 est un excellent appareil conçu pour durer une décennie et rester à jour la majeure partie de sa vie

Besoin d’une tablette pour les étudiants ? J’ai la meilleure option à un prix très abordable. Il s’agit de l’iPad de 2021 qui est proposé à un excellent prix de 429 325 euros chez MediaMarkt aujourd’hui. Parmi les iPad les plus recommandés pour les étudiants, il y a celui-ci d’Apple, avec des performances dignes de n’importe quelle tablette Android haut de gamme*.

Il est également possible de l’obtenir pour 320 euros chez PcComponentes, un prix fracassant qui ne durera que quelques heures. Les deux offres concernent le modèle de base de cette version, avec 3 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Vous pouvez l’acheter en coloris gris argent ou gris sidéral.

Malgré ses 2 ans d’existence, cet iPad est toujours entièrement à jour. Grâce aux politiques de mise à jour d’Apple, cet iPad intègre déjà la dernière version d’iPadOS 17 en son sein, avec toutes les correctifs de sécurité et mises en œuvre de cette nouvelle version.

L’iPad de 2021 est une tablette formidable et recommandée pour les étudiants en raison de ses excellentes performances dans toutes les tâches d’édition de texte et d’images. Grâce à la puce Bionic A13 d’Apple, n’importe qui peut prendre des notes en classe, passer un appel vidéo de groupe avec des amis ou éditer de nombreuses images pour un travail sur le même iPad.

L’une des caractéristiques qui définit le mieux les iPad en général, et celui-ci en particulier, est la batterie. Il dispose d’une capacité de 8686 mAh et d’une autonomie d’environ 12 heures d’utilisation continue pour la navigation web et l’édition de texte. En termes d’utilisation réelle, vous aurez une semaine d’utilisation en classe et à la maison.

Une autre caractéristique remarquable de cet iPad de 2021 est son design. Il est doté d’un corps entièrement en aluminium d’une épaisseur de seulement 7,5 mm et d’un poids très léger de 487 grammes. C’est une tablette très fine et légère, qui peut être transportée facilement d’un endroit à un autre sans problème d’espace.

Son écran IPS de 10,2″ bénéficie de la technologie Retina Display qui améliore considérablement tous les types d’images. Il dispose d’une luminosité typique de 500 nits, d’une vitre résistante aux rayures, d’une compatibilité avec l’Apple Pencil de 1re génération et de 2 haut-parleurs qui offrent un son fabuleux.

Malgré le fait que ce soit une tablette, son appareil photo arrière de 8 MP prend de très bonnes photos, et l’appareil photo selfie de 12 MP nous servira pour des appels vidéo et FaceTime de qualité. En termes de connectivité, cet iPad de 2021 dispose de la WiFi 5 et du Bluetooth 4.2, ainsi que de Touch ID pour le déverrouillage par empreinte digitale et d’un port Jack pour les écouteurs.