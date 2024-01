Tous les nouveaux téléphones portables qui seront présentés en janvier 2024

Samsung, HONOR, OPPO, OnePlus, Redmi et POCO signent les 6 lancements de téléphones que nous allons assister ce mois-ci.

Le nouveau OPPO Reno11 en couleur noir obsidienne

A quelques jours de vivre la nuit la plus magique de l’année, la nuit des Rois, ce que nous vous assurons c’est que le marché de la téléphonie promet d’être chargé de surprises. Nous accueillons la nouvelle année avec six lancements très intéressants, de la part de marques aussi populaires que Samsung, HONOR, OPPO, OnePlus et Xiaomi, avec ses sous-marques Redmi et POCO.

Série Redmi Note 13

Le premier lancement que nous allons assister ce mois de janvier sera celui de la nouvelle série Redmi Note. Elle a déjà été présentée le mois dernier en Chine, mais dans seulement quelques jours, les trois modèles qui composent cette famille, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro+, feront leurs débuts à l’international.

Comme l’annonce le site de Xiaomi, le lancement est prévu pour le jeudi 4 janvier. Nous ne savons pas encore dans quels pays et régions du monde il sera disponible, mais il y a quelques jours, nous avons vu Amazon France mettre en vente les Redmi Note 13 avant leur présentation, même si les vendeurs ne semblaient pas fiables car ils n’étaient pas officiels.

En ce qui concerne leurs spécifications, les modèles Pro bénéficient d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un appareil photo principal de 200 MP et de batteries ambitieuses. En revanche, alors que le Redmi 13 Pro est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, le Redmi 13 Pro+ va encore plus loin avec un MediaTek Dimensity 7200 et une résistance IP68 à la poussière et à l’eau.

Enfin, une fuite de Phone Arena indique que les marchés européens pourraient vendre le Redmi Note 13 Pro pour 450 euros et le Redmi Note Pro+ pour 500 euros, environ. De plus, les téléphones seront proposés en couleur noir, bleu et blanc, mais il n’y a pas encore d’informations sur les configurations de RAM et de stockage qui seront disponibles.

HONOR Magic6 Pro

La semaine prochaine, plus précisément le mercredi 10 janvier, nous découvrirons tous les détails du prochain haut de gamme de HONOR. Et le meilleur, c’est que vous n’aurez pas à attendre jusqu’à ce jour pour mettre un visage sur ce téléphone, car il y a quelques heures, nous avons partagé des images réelles du nouveau HONOR Magic6 Pro.

Le successeur du Honor Magic5 Pro garde le panneau incurvé de celui-ci et cette couleur verte caractéristique, qui ressemble davantage à du bleu. Cependant, le design du module de caméras a légèrement changé : il passe d’une forme simplement ronde à un carré aux coins arrondis, ce qui donne un résultat beaucoup plus attrayant.

Les spécifications restent un mystère, mais une publication de GSMArena, basée sur une fuite de Digital Chat Station, confirme qu’il sera disponible en trois configurations: 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage interne. Et ce n’est pas tout, car dans les prochains jours, la nouvelle interface Magic0S 8.0 sera également présentée.

OPPO Reno11 Series

La semaine prochaine sera chargée avec la série OPPO Reno11, qui sera présentée le jeudi 11 janvier dans plusieurs marchés. Nous avons eu connaissance de cette information il y a quelques jours, grâce à la publication d’Ishan Agarwal (@ishanagarwal24), un passionné de technologie, sur son compte X (Twitter).

Le site officiel d’OPPO Malaisie confirme cette information, car sa page d’accueil indique que cet événement aura lieu à 10h00 du matin ce jour-là. De plus, un peu plus bas, on peut voir l’annonce d’un autre événement le samedi 13 : ColorOS 14, la nouvelle version de la surcouche personnalisée d’OPPO.

Les spécifications des nouveaux téléphones sont déjà largement connues, puisque les OPPO Reno 11 et Reno 11 Pro sont disponibles en Chine depuis novembre dernier. Les deux partagent un écran OLED incurvé, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un objectif ultra grand-angle de 8 MP, un objectif téléobjectif de 32 MP, une connectivité 5G et le système d’exploitation Android 14.

Cependant, ces nouveaux téléphones haut de gamme économiques présentent également quelques différences entre eux. Alors que le Reno 11 a une charge rapide de 67 W, une puce MediaTek Dimensity 8200 et une luminosité maximale de 950 nits, le Reno 11 Pro offre une charge rapide de 80 W, un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et atteint une luminosité maximale de 1.600 nits.

POCO X6 et X6 Pro

Les amateurs de téléphonie se réjouiront la semaine prochaine, le jeudi suivant, le 11 janvier, car ce jour-là, nous assisterons également à la présentation des nouveaux POCO X6 et X6 Pro. Cette fois-ci, il s’agit d’un lancement mondial, ce qui signifie qu’il ne sera pas d’abord présenté en Chine puis dans le reste des régions.

Prenez note de l’heure, car le lancement aura lieu à 17h30 en Inde, ce qui serait 13h00 en France. C’est ce qu’a annoncé ce matin le directeur général de POCO en Inde, Himanshu Tandon (@Himanshu_POCO), dans une publication sur X (Twitter).

Ce matin même, nous avons également vu les premières images officielles du POCO X6 Pro, qui sera disponible en trois couleurs : noir, gris et jaune. D’autre part, nous avons déjà découvert une bonne partie des spécifications du POCO X6 Pro, le modèle le plus ambitieux de la nouvelle série, il y a quelques semaines.

Entre autres choses, on remarque le MediaTek Dimensity 8300 Ultra qui se trouve à l’intérieur, la luminosité maximale de l’écran (1.800 nits) et la batterie de 5.500 mAh avec charge rapide de 90 W. À cela s’ajoute le système d’exploitation Android 14 avec la nouvelle surcouche HyperOS, qui sera bientôt disponible sur 11 appareils Xiaomi.

Samsung Galaxy S24 Series

Comme chaque année, l’un des lancements les plus attendus est celui des nouveaux téléphones de la société sud-coréenne la plus célèbre de la planète. Les fans d’Android devront noter dans leur calendrier le mercredi 17 janvier, car ce jour-là, nous connaîtrons tous les détails sur les successeurs de la famille Galaxy S23.

Depuis des semaines, nous avons examiné les caractéristiques de la nouvelle série Samsung Galaxy S24, qui sera composée de trois modèles : Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. Si vous ne voulez manquer aucune nouveauté jusqu’au jour de l’événement, nous vous recommandons de jeter un coup d’œil à cet article, qui sera constamment mis à jour.

De plus, avant de terminer l’année, nous avons mentionné que les prix des Galaxy S24 avait fuité, avec quelques surprises assez agréables pour notre porte-monnaie. Cependant, nous devrons attendre encore quelques semaines pour confirmer cette hausse de prix du Galaxy S24 Ultra par rapport à son prédécesseur, qui est compensée par une baisse des prix des autres modèles.

OnePlus 12 et 12R

Pour l’instant, OnePlus est la marque chargée de clôturer les lancements qui auront lieu ce mois-ci. La société chinoise a annoncé qu’il s’agit d’un événement mondial, qui pourra être suivi en direct sur YouTube et sur le site officiel de la marque, où seront annoncées la disponibilité mondiale de leurs nouveaux terminaux.

Ne prévoyez rien pour le prochain mardi 23 janvier, car vous avez rendez-vous avec les nouveaux OnePlus 12 et OnePlus 12R à 15h00 en horaire espagnol. Le premier des téléphones mentionnés est le nouveau haut de gamme de la marque, qui succède au OnePlus 11, le meilleur smartphone jamais lancé par la société jusqu’à présent.

Vous pouvez découvrir toutes les spécifications du nouveau OnePlus 12 dans cet article, mais il y en a certaines qui valent la peine d’être soulignées. Entre autres choses, il est équipé d’un puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d’une batterie de 5.400 mAh avec charge rapide de 100 W, d’un système de caméras en collaboration avec Hasselblad et d’une mémoire RAM pouvant aller jusqu’à 24 Go.

Pendant ce temps, le OnePlus 12R est son alternative économique, mais cela ne signifie pas qu’il manque de caractéristiques. De plus, nous sommes devant le premier modèle de la série « R » qui sera vendu à l’échelle mondiale, car auparavant, ils n’étaient pas sortis de l’Inde et de la Chine.