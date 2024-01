Ce Xiaomi haut de gamme avec 12 Go de RAM peut être à toi pour 394 euros pour une durée limitée

Le terminal du fabricant chinois comprend un grand écran fluide, une puissance MediaTek et un excellent appareil photo

Avec un design résistant à l’eau, ce Xiaomi 13T est une excellente alternative à la gamme haut de gamme premium pour beaucoup moins cher

La gamme haut de gamme actuelle est plus disputée que jamais, surtout celle économique située en dessous de 500 euros. Nous avons des terminaux aussi compétitifs que le POCO F5, le OnePlus 10T ou le Pixel 7a, mais le Xiaomi 13T s’impose également comme une alternative impressionnante. Ce smartphone de Xiaomi, dans sa version avec 12 Go de RAM, peut être obtenu pour 394 euros sur AliExpress.

Grâce au code ES36, vous pouvez réduire le prix de ce magnifique terminal haut de gamme jusqu’au 6 janvier. N’oubliez pas que c’est l’un des premiers Xiaomi à être mis à jour avec HyperOS et Android 14. Le prix est très bon, car la version avec 8 Go de RAM est disponible sur Amazon pour 460 euros.

Xiaomi 13T (12/256 Go)

Achetez l’un des meilleurs Xiaomi du moment pour moins de 400 euros

Malgré son statut de téléphone haut de gamme, il est construit en plastique, mais très résistant. Il est certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui signifie qu’il peut supporter des éclaboussures et des plongées jusqu’à un mètre sans problème. Il a une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 197 grammes, disponible en 4 couleurs, mais seule la couleur noire est disponible dans l’offre.

Son devant est presque entièrement occupé par un magnifique et énorme écran Amoled de 6,67 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa luminosité peut atteindre les 2600 nits maximum et offrir des images avec un contraste impressionnant grâce à sa compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision.

En termes de puissance, vous n’aurez aucun problème car il dispose du MediaTek Dimensity 8200 Ultra à l’intérieur. Un CPU de 4 nm qui atteint une vitesse d’horloge de 3,1 GHz et qui bénéficie de l’inestimable aide de 12 Go de RAM. Vous n’aurez non plus de problèmes de mémoire avec ses 256 Go de capacité. Avec plus de 900 000 points sur Antutu, ce terminal offre des performances dignes de la gamme haut de gamme.

Au niveau de la photographie, ce terminal a également un point très fort. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec stabilisateur optique d’image composé d’un capteur principal Sony IMX707 de 50 MP f/1.9, un téléobjectif + portrait de 50 MP et un objectif grand-angle Omnivision de 13 MP. Ensemble, ils produisent un travail spectaculaire dans toutes les situations, obtenant 123 points lors du test de DxOMark. Son objectif avant de 20 MP fait un excellent travail pour les photos de portrait.

Ce Xiaomi 13T est un smartphone prêt pour l’avenir en termes de connectivité. Il est compatible avec la future norme de connectivité WiFi 7, et il dispose également de la dernière version de Bluetooth 5.4. En ce qui concerne sa batterie, ce téléphone intègre une capacité maximale de 5000 mAh avec une charge rapide de 67W. Vous pourrez retrouver 100% d’énergie en moins de 40 minutes.

Xiaomi 13T (12/256 Go)

Si vous souhaitez avoir un smartphone haut de gamme à un prix plus qu’abordable, ce Xiaomi 13T est une opportunité dans cette offre d’AliExpress Store. Vous bénéficierez d’une livraison gratuite depuis la France et de tous les avantages offerts par AliExpress Store.