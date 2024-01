Google Bard évoluera en 2024 grâce à la communauté : les 5 fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs

Google écoute les utilisateurs pour marquer la feuille de route de Bard en 2024

Bard est le service d’IA que Google veut utiliser pour faire un bond qualitatif dans les services offerts aux utilisateurs

Google Bard, l’IA conçue par Google pour offrir toutes sortes de services aux utilisateurs, écoute les opinions de la communauté. Ainsi, grâce aux retours reçus, l’entreprise tiendra compte des intérêts et des priorités des personnes qui ont collaboré pour mettre en œuvre des fonctionnalités aussi importantes que précieuses pour les utilisateurs potentiels de Google Bard en 2024.

Cinq fonctionnalités demandées par la communauté

Sur les réseaux sociaux, Jack Krawczyk, une des personnes influentes dans le domaine de l’intelligence artificielle chez Google, a publiquement partagé les fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs pour qu’elles soient implémentées dans le logiciel de Google Bard. En effet, sans aucun doute, toutes ces fonctionnalités pourraient être très utiles pour les utilisations attendues de l’IA développée par l’entreprise Alphabet.

Les cinq fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs sont les suivantes :

Plus de contrôle sur les hallucinations , c’est-à-dire lorsque l’IA invente des données liées à la question posée.

, c’est-à-dire lorsque l’IA invente des données liées à la question posée. Extension de la multimodalité , ce qui signifie que l’IA est capable d’interpréter des images, des sons ou des vidéos, ce que Gemini est déjà capable de faire, même s’il reste à être implémenté.

, ce qui signifie que l’IA est capable d’interpréter des images, des sons ou des vidéos, ce que Gemini est déjà capable de faire, même s’il reste à être implémenté. Accès plus facile , ce qui implique que les utilisateurs réclament une application regroupant ces services.

, ce qui implique que les utilisateurs réclament une application regroupant ces services. Krawczyk a laissé vide la cinquième donnée pour écouter les retours des utilisateurs, qui ont fait plusieurs propositions : téléchargement de PDF, interprète de code, conversations vocales ou possibilité d’ajouter des extensions sont parmi les plus populaires parmi les réponses.

Google Gemini, le saut de foi

Par ailleurs, durant les dernières semaines de 2023, Google a également montré au public les immenses possibilités de Gemini, une intelligence artificielle capable d’effectuer des pensées et des raisonnements plus proches que jamais de la pensée humaine dans des applications pratiques. Il a déjà montré publiquement ses énormes capacités, et la prochaine étape serait d’implanter ce modèle d’IA sur Bard et ses services potentiels.

Aujourd’hui, bien qu’il n’ait pas encore été implémenté dans Bard, ce système a des fonctionnalités très utiles sans avoir besoin de Gemini. En réalité, il existe une multitude de prompts pouvant être utilisés. En 2024, en réalité, il promet d’être beaucoup plus pertinent dans le domaine de l’intelligence artificielle que ne l’a été 2023, avec toutes sortes de progrès dans ce domaine. En effet, son utilisation sur PC et smartphone ne cesse de croître, et il est également prévu que cela soit le cas cette année.