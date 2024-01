Les nouveautés de Xiaomi : un robot de cuisine capable de presque tout faire et qui coûte autant qu’un grille-pain

Multitâche, c’est le mot magique. Celui qui a popularisé le robot Thermomix dans le domaine de la cuisine, et celui que tous les produits de l’écosystème Xiaomi utilisent, y compris le nouveau robot de cuisine si utile et polyvalent et aussi vraiment bon marché.

Bon marché ? Oui, car le Mijia Smart Cooking Machine S1 coûte autant qu’un mixeur ou un grille-pain, exactement 379 yuans, soit environ 48 euros. Et pour cet argent, il est capable de faire tout cela :

Mijia Smart Cooking Machine S1, le robot intelligent multitâche pour la cuisine

Avec un design en 12 couches qui réduit le bruit jusqu’à 42 dB(A), garantissant un silence accru lors de son fonctionnement, le Mijia Smart Cooking Machine S1 dispose d’une fonction pour faire du lait de soja en seulement 18 minutes, et d’une autre fonction pour cuisiner les grains de soja eux-mêmes en seulement 30 minutes. En réalité, les grains de soja n’ont pas besoin de trempage, il suffit d’ajouter de l’eau chaude et de les mélanger directement.





Le robot est équipé d’une télécommande multifonction et d’un design d’écoulement avec une ouverture de tasse, utilisant une tasse en verre borosilicate haute résistance. Et pour vous débarrasser de la vaisselle de cuisine, il est équipé d’un mixeur à 8 lames en acier inoxydable qui augmente la surface de contact et améliore l’efficacité ; un moteur à haute vitesse de 30 000 tr/min et un moteur à haute charge avec un couple de torsion solide pour résister.

Faites-le cuire directement depuis votre téléphone portable

Le Mijia Smart Cooking Machine S1 prend en charge une puissance calorifique de 800W et utilise une base en céramique émaillée antiadhésive, comprenant une fonction d’auto-nettoyage et peut également être chauffé et stérilisé via l’application Mijia. Le taux de stérilisation d’E. coli et de Staphylococcus aureus est de 99,99%.





En plus des quatre fonctions locales -lait instantané, soja, céréales, fruits et légumes-, le robot peut se connecter à l’application Mijia pour lui demander de cuisiner plus de 60 recettes intelligentes et les envoyer en un seul clic. Vous pouvez également personnaliser le mode et le temps de cuisson et définir vos propres recettes. Et le meilleur : une connexion vocale avec les haut-parleurs Xiaoai pour contrôler la progression de la cuisson.

Arrivera-t-il en France ? Honnêtement, nous serions ravis, surtout ceux d’entre nous qui sont fans du soja.

Via | XiaomiToday