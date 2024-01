Les Xiaomi, POCO et Redmi seront-ils mis à jour vers HyperOS en 2024 ? Liste des modèles qui le feront et ceux qui seront exclus

Le Xiaomi SU7 a été le sujet tendance avec la voiture SU7 depuis son annonce. Et en cette année 2024, HyperOS va continuer à faire parler de lui, et de plus en plus fort. Le remplaçant de MIUI est également une couche basée sur Android, mais avec l’intention d’unifier l’écosystème complet de Xiaomi – Mijia – Redmi – Poco, en commençant par les smartphones.

Après sa sortie mondiale il y a quelques semaines seulement, cela signifie que si vous avez l’un de ces modèles de téléphones, vous pouvez déjà utiliser HyperOS, la question que se posent des milliers d’utilisateurs Xiaomi est : « Est-ce que je pourrai mettre à jour mon téléphone, ou resterai-je avec MIUI 14 jusqu’à ce que j’en achète un nouveau ? » Voyons comment se présente la liste pour le moment.

Liste des téléphones compatibles avec HyperOS

Avec la première version officielle et stable d’HyperOS 1.0 lancée le mois dernier, Xiaomi annonce périodiquement de nouveaux modèles qui recevront leur système d’exploitation, mais il n’y a pas encore de liste officielle de tous les appareils qui le possèdent déjà ou le recevront.

En attendant cette feuille de route, nous allons composer notre propre liste en fonction des informations fournies par la marque ainsi que des données fournies par le code interne du système d’exploitation au cours des dernières semaines, compilées par des sites tels que XiaomiMiui :

Téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui ont déjà ou qui sont susceptibles de recevoir et de mettre à jour vers HyperOS

Appareils Xiaomi qui recevront la mise à jour vers HyperOS

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Dimensión Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

Appareils Redmi qui recevront la mise à jour vers HyperOS

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Jeux Redmi K40

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Jeux Redmi K50

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE India

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 4G / 4G NFC

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Velocidad Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G / 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Appareils POCO qui recevront la mise à jour vers HyperOS

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6 Neo

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M6 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO C55

POCO C65

Les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui ne recevront pas la mise à jour vers HyperOS

Xiaomi souhaite étendre HyperOS au plus grand nombre possible de téléphones de son catalogue, mais il existe des modèles qui ne la recevront pas. Xiaomi met régulièrement à jour la liste EOL, qui répertorie tous les téléphones des trois marques qui n’auront plus de support officiel de la part de l’entreprise. Ce sont des téléphones qui ne recevront plus de mise à jour, ni de MIUI, ni même de correctif de sécurité, et qui par conséquent ne répondent pas aux spécifications minimales requises pour exécuter HyperOS.

Comme l’indique Xiaomi sur son site officiel : « Nous faisons tout notre possible pour fournir des mises à jour de sécurité continues pour nos smartphones, couvrant les marques Xiaomi, Redmi et POCO. Les mises à jour de sécurité comprennent généralement les derniers correctifs de sécurité, les correctifs pour les vulnérabilités de sécurité et autres améliorations de sécurité. En général, nous maintiendrons les mises à jour de sécurité pendant au moins 2 ans après la première expédition d’un modèle de dispositif spécifique. »‘

Téléphones Xiaomi Mi :

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro (GLOBAL)

Mi 10 Pro (EEA)

Mi 10 (TR)

Mi 10 (ID)

Mi 10 (EEA)

Mi 10 (IN)

Mi 10 (RU)

Mi 10 (GLOBAL)

Mi 10 (CN)

Mi 10 Ultra (CN)

Mi 10T Pro (GLOBAL)

Mi 10T (GLOBAL)

Mi 10T Pro (EEA)

Mi 10T (EEA)

Mi 10T Pro (IN)

Mi 10T (IN)

Redmi K30S Ultra (CN)

Mi 10T Pro (LM)

Mi 10T Pro (MX)

Mi 10T (MX)

Téléphones Redmi et Redmi Note :

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi 10X (CN)

Redmi 10X Pro (CN)

POCO F2 Pro (GLOBAL)

Redmi Note 9 (EEA)

Redmi Note 9 (ID)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (CN)

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi 9A (GLOBAL)

Redmi K30i 5G (CN)

Redmi Note 9 (RU)

Redmi 9 (EEA)

Redmi 9A (EEA)

Redmi 9A (RU)

Redmi 9A (ID)

Redmi 9A (IN)

Redmi Note 9 (TR)

Redmi 9A (CN)

Redmi 9 (ID)

Redmi 9C (GLOBAL)

Redmi 9C NFC (RU)

Redmi K30 Ultra (CN)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9C (EEA)

Redmi 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (IN)

Redmi 9 (RU)

Redmi 9C (ID)

Redmi 9C NFC (EEA)

Redmi 9A (TR)

Redmi 9 Prime (IN)

Redmi 9C NFC (GLOBAL)

Redmi 9C (TR)

Redmi Note 9 Pro (ZA)

Redmi 9 (ZA)

Redmi 9C (MX)

Téléphones POCO :