Ce milieu de gamme appartient à une famille mythique et est génial pour seulement 139 euros

Ne tourne pas autour du pot, le smartphone de Motorola a tout ce dont tu as besoin et son prix est plus que tentant.

Les caméras du Motorola moto g23.

Grâce à cette offre d’Amazon, tu as l’opportunité d’obtenir le Motorola moto g23 pour seulement 139 euros dans sa version internationale, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage non négligeables. Si tu cherches quelque chose de simple et sûr, tu ne dois pas manquer cette offre.

Notre protagoniste dispose d’un écran de qualité, d’un processeur plus que performant, de 3 caméras et d’une batterie de 5000 mAh qui ne te laissera pas tomber, peu importe la pression que tu lui mets. Très peu de smartphones sont capables de rivaliser pour seulement 150 euros, tout n’est pas Xiaomi dans ce monde.

Motorola moto g23 (128 GB)

Achète le téléphone portable Motorola au meilleur prix

Nous parlons d’un smartphone élégant, son dos brillant ne passe pas inaperçu. Tout comme son écran frontal, occupé par un écran IPS de 6,5 pouces, avec une résolution HD+ et un rafraîchissement de 90 Hz. Il est de qualité, ce sera un excellent endroit pour profiter de tes séries, films et jeux préférés.

MediaTek Helio G85

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran IPS de 6,5″ HD+ et 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5000 mAh

NFC et prise jack pour les écouteurs

Ces applications auxquelles tu es accro s’exécuteront sans problème, le cerveau de ce Motorola est une puce que nous connaissons bien. Le Helio G85 fabriqué par MediaTek te donnera l’énergie dont tu as besoin et offrira une longue et prospère vie à ce Motorola. De plus, comme nous l’avons mentionné, il est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Tu n’auras pas à te soucier de l’espace.

N’oublions pas la triple caméra arrière, tu pourras prendre de belles photos presque n’importe où. Le smartphone de Motorola est équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un grand-angle de 5 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, en revanche, un capteur de 16 mégapixels pour tes selfies.

Motorola moto g23 (128 GB)

Tu l’as vu de tes propres yeux, Motorola continue de fabriquer des smartphones de milieu de gamme qui peuvent rivaliser maintenant que 2024 commence. Tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme avec des spécifications de pointe, beaucoup cherchent simplement un téléphone portable qui répond aux besoins basiques et dans lequel on peut avoir confiance.