WiFi Direct sur Android : qu’est-ce que c’est et comment le configurer étape par étape

Dans ce guide, je vais tout vous expliquer sur le WiFi Direct, une méthode de connexion qui vous permettra d’envoyer rapidement et efficacement des fichiers et d’autres éléments entre des appareils.

WiFi Direct est une technologie quelque peu méconnue.

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce qu’est le WiFi Direct et à quoi il sert. Ce que je vais vous dire dans les sections suivantes ne vous fournira pas seulement des informations théoriques, mais aussi pratiques. Vous apprendrez, entre autres choses, à configurer ce système de transfert sur votre appareil et à découvrir dans quelles situations courantes vous pouvez en tirer le meilleur parti.

Que vous cherchiez à approfondir vos connaissances sur la connectivité sur Android ou à découvrir de nouvelles façons d’interagir avec d’autres appareils, vous devez rester jusqu’à la fin. Ce guide complète d’autres guides que nous avons déjà publiés et qui abordent des questions connexes telles que ce qu’est le WiFi 6 ou comment partager le mot de passe WiFi depuis Android.

Qu’est-ce que le WiFi Direct et comment ça marche

WiFi Direct est une spécification basée sur le protocole de connexion sans fil WiFi qui permet à deux appareils de se connecter l’un à l’autre sans avoir besoin d’un point d’accès. Cela permet aux deux terminaux d’être visibles entre eux et de pouvoir effectuer des tâches telles que l’envoi de fichiers ou le partage de données.

Pour mieux comprendre le fonctionnement du WiFi Direct, prenons l’exemple suivant. Imaginez que quelqu’un souhaite envoyer rapidement un fichier à un ami. À ce moment-là, les deux sont connectés au réseau de données mobiles et n’ont pas de connexion WiFi disponible. Une option pour envoyer le fichier serait le Bluetooth, mais il s’agit d’une solution lente et instable. Heureusement, les deux appareils prennent en charge le WiFi Direct et, grâce à Nearby Share, parviennent à transférer l’élément en quelques secondes seulement.

Pour fonctionner, le WiFi Direct permet à l’appareil principal d’agir en tant que point d’accès. Ainsi, un autre deuxième appareil pourra se connecter directement dans une connexion sans fil totalement privée. Gardez à l’esprit que, bien que nous parlions à tout moment d’une certification présente sur Android, ce n’est pas le seul système qui peut tirer parti de cette approche. En réalité, pratiquement tous les appareils dotés du WiFi peuvent établir des connexions directes en utilisant ce type de connectivité.

Ainsi, vous pourrez utiliser le WiFi Direct sur Windows, les imprimantes et les tablettes. Il est également possible de le trouver sur d’autres produits numériques, tels que les lecteurs multimédias. En réalité, cette certification est assez répandue, bien qu’il soit nécessaire d’avoir un logiciel spécifique pour l’exploiter. Tous les fabricants ne proposent pas de solutions de transfert de données via le WiFi Direct, mais cela relève plus d’une question de logiciel que de matériel.

En revenant à Android, ce système d’exploitation met en œuvre le WiFi Direct depuis sa version 4.0. Par conséquent, pratiquement tous les téléphones mobiles actuels peuvent tirer parti de ce protocole de connexion directe et offrir à l’utilisateur le principal avantage : une vitesse de transfert pouvant atteindre 250 Mbps.

À quoi sert le WiFi Direct sur Android

J’ai déjà parlé à maintes reprises de la praticité du WiFi Direct pour l’envoi de fichiers entre appareils. Cependant, en simplifiant cette question au maximum, je dois vous dire que sa principale fonction est le transfert de données. Ainsi, cette forme de connectivité peut avoir de nombreuses utilisations, parmi lesquelles :

Imprimer des documents. Une imprimante avec WiFi Direct permet de connecter directement un téléphone portable ou un ordinateur et d’effectuer facilement des tâches d’impression.

Envoyer l’écran d’un appareil. Miracast est un protocole qui utilise le WiFi Direct pour la transmission de fichiers multimédias et de vidéos. Cela permet, en plus de regarder des films ou des séries depuis un appareil externe, de projeter l’écran.

Jouer avec d’autres utilisateurs. Ce mode de connexion peut également être utilisé pour créer des jeux auxquels participent différents joueurs.

Envoyer des contacts. Vous pouvez envoyer des contacts de votre carnet d’adresses via WiFi Direct si vous avez une application compatible.

Connecter des caméras. La connexion directe via WiFi est également utilisée pour lier une caméra au téléphone portable et transférer des fichiers ou afficher les images capturées en direct.

Il est important de souligner que, pour tirer parti du WiFi Direct, il est nécessaire d’avoir un logiciel qui exploite ses capacités. Par exemple, il se peut que tous les jeux multijoueurs ne prennent pas en charge le WiFi Direct. En réalité, de nombreux développeurs choisissent de synchroniser les parties de leurs jeux dans le cloud. Il en va de même pour l’envoi de contacts, la connexion à des appareils photo numériques ou l’impression de documents. Ainsi, il est nécessaire de différencier entre la spécification et l’utilisation qu’en font les applications.

Comment activer le WiFi Direct sur Android

Vous pouvez vérifier l’état du WiFi Direct depuis le menu correspondant dans les paramètres de votre téléphone portable. Généralement, cette section se trouve dans le panneau des préférences WiFi ou des connexions sans fil.

Par exemple, sur un appareil avec MIUI, nous avons suivi ces étapes :

Ouvrez les paramètres du téléphone. Cliquez sur Wi-Fi. Sélectionnez Paramètres supplémentaires. Appuyez sur WiFi Direct. Le message « Recherche » apparaît, ce qui signifie que l’appareil est compatible et dispose de cette fonction activée.

À partir de là, vous pouvez l’utiliser avec différentes solutions. Par exemple, vous pourriez télécharger MiDrop sur votre PC et sur votre téléphone Android. À partir de là, cette application se chargera d’envoyer des fichiers en utilisant le WiFi Direct sur les appareils où elle est installée. Récemment, Google a lancé Nearby Share pour les ordinateurs Windows, il s’agit donc d’une autre solution valide pour envoyer des documents et des fichiers entre les deux plates-formes.