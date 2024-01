Prix minimum : ce joli smartphone fait concurrence à Xiaomi pour seulement 137 euros.

Le smartphone chinois arrive avec tout ce dont vous avez besoin et à un prix qui a chuté.

Le realme C55 dans ses deux finitions.

Xiaomi n’est pas la seule entreprise capable de fabriquer des smartphones intéressants et offrant un bon rapport qualité-prix. J’ai l’habitude de recommander des modèles de realme et le C55 est l’un de ceux qui est le plus passé par ici ces dernières semaines. Je ne suis pas surpris, vous pouvez obtenir ce smartphone chinois pour seulement 137 euros grâce à AliExpress. Tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le bon de réduction ES12 avec celui du vendeur lui-même.

Le realme C55 est un smartphone qui attire l’attention dès le premier moment, un appareil avec lequel de nombreux utilisateurs pourront être pleinement satisfaits. Il vous séduira par son design et vous resterez pour sa fiche technique plus qu’intéressante. Nous vous disons tout sur le milieu de gamme de realme.

realme C55

Achetez le téléphone mobile de realme au meilleur prix

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,72″ FHD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33 W

Prise jack 3,5 mm, NFC

Au cœur de l’appareil chinois se trouve un processeur qui veillera à ce que tout fonctionne comme il se doit. Le Helio G88 sera le chef d’orchestre, vous pourrez lui faire confiance sans crainte. De plus, il est accompagné de respectables 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Son écran ne vous laissera pas indifférent, il a une diagonale de 6,72 pouces et est assez bon. Il a également une résolution Full HD pour que vous ne manquiez aucun détail et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui lui permet de fonctionner avec une grande fluidité. Je vous le garantis, vous ne pourrez plus revenir à un écran de 60 Hz après l’avoir essayé.

N’oublions pas la double caméra qui se trouve à l’arrière accrocheur de notre protagoniste. De nos jours, même les smartphones les plus économiques sont capables de prendre de bonnes photos, en voici la preuve. Profitez de son capteur principal de 50 mégapixels où que vous alliez.

realme C55

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le téléphone mobile de realme reste plus qu’intéressant pour moins de 150 euros. Tout dans la vie ne devait pas être de Xiaomi ou de Samsung, le realme C55 arrive avec tout ce dont vous avez besoin pour profiter de chaque jour pendant des années. Allez-vous le laisser passer pour seulement 137 euros ?