Le téléphone portable ne se charge pas : causes et solutions possibles

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes pour diagnostiquer et résoudre un problème vraiment sérieux, à savoir que votre téléphone ne se charge pas du tout lorsque vous le branchez sur une prise électrique.

Avez-vous des problèmes de charge avec votre appareil ? Voici quelques solutions.

Que votre téléphone se charge lentement ou ne se charge pas du tout, ce que je vais vous expliquer ici vous intéresse. Je vais vous expliquer les causes les plus courantes de ce problème sur un appareil, qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS, et quelles solutions existent pour le résoudre. Si vous ne parvenez pas à charger votre appareil, vous devez lire ce guide jusqu’à la fin. Vous y trouverez peut-être les solutions dont vous avez besoin.

Vérifiez l’état de la charge

Ampere est une application qui vous aide à vérifier l’état de charge de votre appareil. Il y a plusieurs situations auxquelles vous pouvez être confronté, comme l’affichage de l’indicateur de charge à l’écran, mais le pourcentage ne monte pas. Il se peut également que l’avis indiquant que le téléphone est en charge n’apparaisse pas ou que l’autonomie augmente progressivement.

Dans tous ces cas, Ampere vous permettra de vérifier ce qui se passe sur votre appareil. Parmi les données qu’il fournit, on trouve la vitesse de charge, l’état de santé de la batterie ou les milliampères qu’il reçoit. Toutes ces informations vous facilitent la tâche pour déterminer ce qui cause l’échec du processus de charge de l’appareil.

Essayez avec un autre chargeur et un autre câble

La bonne combinaison entre le chargeur et le câble est très importante pour améliorer la vitesse de charge sur Android ou iOS. Si les deux éléments sont de mauvaise qualité, il est possible qu’il y ait des problèmes lorsque vous chargez votre téléphone.

Mon conseil est d’essayer avec un autre câble, puis avec un autre chargeur. De cette façon, vous pourrez localiser précisément à quel point survient l’erreur qui empêche votre téléphone de charger normalement. Une fois que vous aurez effectué plusieurs tests, vous aurez devant vous les possibilités suivantes :

Le téléphone se charge avec un autre câble ou chargeur . Dans ce cas, la meilleure chose à faire est d’en acheter un nouveau, de haute qualité, ou d’utiliser celui qui vous donne de bons résultats.

. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est d’en acheter un nouveau, de haute qualité, ou d’utiliser celui qui vous donne de bons résultats. L’appareil ne se charge avec aucun autre câble. Si vous avez essayé avec trois combinaisons différentes, il est possible qu’il y ait un problème avec le connecteur ou un autre élément de l’appareil.

Essayez la charge sans fil

Si vous constatez que votre téléphone ne se charge pas avec aucun des chargeurs et câbles que vous avez essayés, vous devriez essayer de le charger sans fil. Si vous n’êtes pas sûr que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité, consultez le guide qui explique comment savoir si votre appareil est compatible avec la charge sans fil.

Avez-vous confirmé que votre appareil prend en charge la charge sans fil ? Ensuite, utilisez un chargeur avec la technologie Qi pour essayer de récupérer autant de batterie que possible. Encore une fois, vous pouvez vous retrouver face à deux scénarios bien différents :

Le téléphone ne se charge pas sans fil . Si vous êtes sûr d’avoir bien positionné l’appareil sur le chargeur et qu’il ne se charge toujours pas, alors le problème réside dans un composant interne, de préférence la batterie.

. Si vous êtes sûr d’avoir bien positionné l’appareil sur le chargeur et qu’il ne se charge toujours pas, alors le problème réside dans un composant interne, de préférence la batterie. L’appareil prend en charge la charge sans fil. En revanche, si le téléphone se charge avec le chargeur sans fil, mais pas avec le câble, le problème est probablement le connecteur. Un conseil : essayez de connecter d’autres accessoires, tels que des écouteurs ou un HUB USB, pour observer le comportement du port USB-C de votre téléphone. Si aucun de ceux-ci ne fonctionne, vous aurez confirmé que le problème se trouve réellement dans le connecteur.

Nettoyez le connecteur du téléphone

Si tout indique que le connecteur ne fonctionne pas correctement, vous devez essayer de le nettoyer. Vous pouvez utiliser une pince spéciale pour éliminer les peluches et autres éléments du port de connexion.

Même si vous pensez que c’est peu probable que cela soit le problème, il n’est pas si rare qu’une accumulation de peluches et de petits éléments solides empêche le câble de s’insérer correctement dans le port de votre téléphone.

Y a-t-il un problème avec la batterie ?

Vous avez vérifié que le câble et le chargeur sont en bon état, qu’il n’y a pas de saleté dans le port de charge et que la charge sans fil ne fonctionne pas. Alors, qu’est-ce qui se passe ? Le plus souvent, la batterie est défectueuse. Si c’est le cas, vous verrez apparaître d’autres symptômes sur l’appareil, comme une extinction aléatoire ou une décharge soudaine.

La solution la plus simple est de remplacer la batterie. Vous pouvez choisir de faire appel au service technique officiel ou de le faire dans un établissement spécialisé. Dans la plupart des cas, toutefois, le remplacement de la batterie n’est pas un processus très complexe. Ce n’est pas non plus l’un des composants les plus coûteux de votre appareil. Croyez-moi, ce serait bien pire si le problème était un écran cassé.

N’oubliez pas la garantie

N’oubliez pas que, selon la législation espagnole, votre appareil est couvert pendant 3 ans, à compter de la date d’achat, par la garantie officielle du fabricant. Si pendant cette période, il cesse de se charger et que la panne n’est pas due à une mauvaise utilisation de l’appareil, vous devrez faire une réclamation. En réalité, c’est ce que vous devez faire pour faire réparer votre téléphone gratuitement.

Vous avez la possibilité de vous adresser directement aux canaux officiels, tels que les Apple Store pour les iPhone ou le service technique de Samsung. La question est que, en tant que consommateur, vous avez le droit d’obtenir une réparation, à condition que cela ne dépasse pas 3 ans. Si la réparation du téléphone n’est pas possible, le fabricant peut vous rembourser ou vous proposer un appareil de remplacement.