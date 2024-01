Seulement 20 euros : cette enceinte avec Alexa arrive pour révolutionner votre maison

Alexa arrive chez vous pour moins que ce que vous pensez, cet haut-parleur est un excellent achat.

Détail du design de l’Echo Pop en violet.

Seulement 20,99 euros. C’est ce que coûte actuellement l’Echo Pop, l’un des haut-parleurs intelligents les plus populaires ces derniers temps. Amazon a créé un petit dispositif joli qui apportera toute l’intelligence d’Alexa chez vous, c’est un de ces achats que vous ne pouvez pas rater.

Son prix d’origine frôle les 55 euros, cette réduction n’est pas négligeable. Alexa n’arrive pas seulement pour vous donner la météo et mettre des minuteries, elle vous ouvrira un monde de possibilités. Au fait, comme vous le savez déjà, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer un seul euro pour l’expédition.

Tout ce que vous gagnez avec Alexa

Sur une table de nuit, sur un bureau, dans le salon, sur le meuble d’entrée, dans la cuisine ou même dans la salle de bain. Le haut-parleur d’Amazon vient avec un design joli qui lui permet de s’intégrer dans n’importe quel coin de votre maison. Il est disponible en plusieurs couleurs : anthracite, blanc, lavande et un très joli vert bleuté.

Demandez à Alexa de jouer de la musique et laissez-vous surprendre, le son offert par la création compacte d’Amazon est assez bon. Il est similaire au son offert par l’Echo Dot 5 avec horloge que j’ai moi-même à la maison et il n’est pas nécessaire d’en avoir plus pour remplir toute une pièce de musique.

Comme je l’ai mentionné, Alexa peut vous ouvrir tout un monde d’options, vous avez juste à vous habituer à sa compagnie et apprendre à en tirer parti. Associez-la à d’autres appareils et prenez le contrôle avec la voix, programmez-les et créez toutes sortes de routines. Si vous n’avez pas d’autres appareils intelligents, il vous suffira de quelques prises comme celles de TP-Link.

➡️ Voir l’offre Echo Pop

Que peut-on ajouter de plus ? Vous avez l’opportunité d’obtenir un bon haut-parleur intelligent avec Alexa et économiser de l’argent. Vous ne trouverez pas un autre haut-parleur de ce genre pour seulement 20 euros, gardez cela à l’esprit, et encore moins avec la compagnie d’un assistant aussi avancé qu’Alexa. Cependant, faites attention, lorsque vous vous habituerez à vivre avec elle, vous ne pourrez plus renoncer à sa compagnie.