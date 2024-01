J’ai essayé plus de 50 nouvelles applications cette année : voici celles qui en valent vraiment la peine

Si vous voulez commencer l’année en essayant de nouvelles applications sur votre téléphone portable, voici celles que je vous recommande.

Quelques-unes des meilleures applications pour Android que nous avons testées en 2023.

Dans ma recherche particulière des meilleures nouvelles applications pour Android tout au long de cette année 2023 qui touche à sa fin, j’ai eu l’occasion de tester des dizaines d’applications différentes. Cependant, toutes n’ont pas réussi à trouver une place permanente dans la mémoire de mon téléphone. Au cours des derniers mois, seules 11 des applications que j’ai pu tester sont devenues vraiment indispensables. Je vais vous dire lesquelles.

SuperImage

Nous avons déjà parlé plusieurs fois de SuperImage, une application gratuite et open source géniale qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la résolution des images.

Cette application se distingue des autres en utilisant un modèle basé sur Real-ESRGAN, une série d’algorithmes destinés à la restauration d’images et de vidéos. Tout le processus de restauration des images est effectué localement sur l’appareil, en exploitant la puissance du GPU. Ainsi, aucune donnée n’est partagée avec des serveurs tiers. En réalité, il est possible d’utiliser l’application sans connexion Internet.

Télécharger sur Google Play | SuperImage

SmartSpacer

SmartSpacer est une alternative au widget « At a Glance » inclus dans les téléphones Google Pixel. Mais contrairement à d’autres outils similaires, SmartSpacer est extrêmement configurable en permettant de choisir les informations qui doivent apparaître dans le widget. Il permet même d’installer des modules et des extensions pour afficher des informations provenant d’applications tierces.

Télécharger sur GitHub | SmartSpacer

LinkSheet

LinkSheet est une application particulièrement utile qui permet de choisir l’application préférée pour ouvrir différents types de liens. L’application est entièrement configurable, ce qui permet à l’utilisateur de choisir ses applications préférées en fonction du type d’URL à ouvrir. C’est une application 100% gratuite et open source.

Télécharger sur GitHub | LinkSheet

Aurelian

J’étais un fervent défenseur de Pocket Casts, jusqu’à ce que j’essaie Aurelian Audio. Depuis que j’ai installé cette application pour la première fois sur mon téléphone portable, elle est devenue mon application préférée pour écouter des podcasts sur Android. Elle dispose de toutes les fonctionnalités dont on peut avoir besoin dans une application de ce type, notamment téléchargements automatiques, recherche avancée, synchronisation, prise en charge d’Android Auto et de Wear OS et surtout, elle a une consommation de batterie très faible par rapport à d’autres applications similaires, car elle utilise les API les plus récentes disponibles sur Android.

En plus de cela, l’application est conçue selon les règles de Material You et s’adapte parfaitement au style du système d’exploitation.

Télécharger sur Google Play | Aurelian

Artifact

La nouvelle application des créateurs d’Instagram a gagné une place sur mon écran d’accueil car elle est capable d’utiliser l’IA pour me montrer les actualités qui m’intéressent vraiment. Artifact dispose d’une interface simple et d’un ensemble de fonctionnalités destinées à faciliter la lecture d’articles et de sujets basés sur les intérêts des utilisateurs. Elle est totalement gratuite.

Télécharger sur Google Play | Artifact

Microsoft Copilot

Je suis conscient que l’application officielle ChatGPT pour les appareils mobiles est arrivée cette année. Cependant, il y a seulement quelques jours, nous avons assisté au débarquement de l’application Microsoft Copilot, le chatbot de Microsoft basé sur le modèle OpenAI.

Je pense que c’est une meilleure option que l’application ChatGPT, surtout pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés à ChatGPT Plus. Après tout, l’alternative de Microsoft est basée sur GPT-4 et offre un accès à DALL-E 3 pour générer des images, deux fonctionnalités que ChatGPT n’offre que sous sa modalité d’abonnement.

Télécharger sur Google Play | Microsoft Copilot

Musify

C’est l’une des meilleures alternatives gratuites à Spotify, car elle offre un accès à un immense catalogue de musique totalement gratuit et sans publicités.

L’application est gratuite et open source, et parmi ses fonctionnalités, elle permet d’ajouter de la musique stockée localement, de jouer des chansons en streaming et même d’afficher les paroles des chansons.

Télécharger sur F-Droid | Musify

Pixel Search

Vous n’avez pas besoin d’avoir un Pixel pour profiter de certaines des meilleures fonctionnalités des téléphones Google. Avec Pixel Search, vous pouvez avoir la barre de recherche des Pixel sur n’importe quel téléphone, avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires non disponibles dans la version officielle.

Cette application offre un moteur de recherche unifié avec une interface identique à celle du moteur de recherche des Pixel, qui permet de trouver des applications, des raccourcis, des contacts, des fichiers ou de faire des recherches sur d’autres services, qu’ils soient de Google comme YouTube, Maps, Chrome ou Play Store ; ou d’autres développeurs, y compris Spotify, Netflix ou Twitter.

Télécharger sur Google Play | Pixel Search

Tooly

Tooly est l’une des meilleures applications pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play. L’application regroupe un grand nombre d’outils utiles, notamment des outils de texte, d’image, de calcul, de conversion d’unités, de programmation, de couleur et bien d’autres encore.

Télécharger sur Google Play | Tooly

AutoZen

Si vous regrettez de ne pas pouvoir utiliser Android Auto sur l’écran de votre téléphone, AutoZen est l’application dont vous avez besoin. Il s’agit d’un « launcher » qui apporte sur l’écran d’accueil de votre téléphone toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pendant que vous conduisez. C’est particulièrement utile si votre voiture n’est pas compatible avec CarPlay ou Android Auto.

Télécharger sur Google Play | AutoZen

LANDrop

LANDrop promet d’être la parfaite alternative à AirDrop sur Android. Avec cette application, il est possible de transférer des fichiers sans fil entre différents appareils, quel que soit le système d’exploitation utilisé.

Au fil des mois, elle est devenue un outil indispensable pour envoyer des photos, des vidéos et des documents entre mon iPad, mon téléphone Android et mon Mac sans avoir besoin d’utiliser AirDrop ni Nearby Share.

Télécharger sur LANDrop | LANDrop