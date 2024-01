La chose la plus curieuse annoncée par Xiaomi : une machine de gravure laser pour personnaliser des coques de téléphone jusqu’à une étagère ou un canapé.

Une machine de gravure laser est un outil parfait pour personnaliser divers matériaux, car elle offre une identification unique grâce à son fonctionnement. Et comme il n’y en avait pas dans l’écosystème Xiaomi, l’entreprise a remédié à cela en annonçant sa propre version.

Et elle l’a fait grâce à sa sous-marque Mijia, spécialisée dans toutes sortes d’appareils pour la maison. Mais certains se demanderont « Pourquoi ai-je besoin d’une machine pour faire des gravures au laser ? »

Machine de gravure laser MIJIA

La machine de gravure laser MIJIA peut être utilisée dans divers scénarios, notamment :

Personnalisation de cadeaux

Identification de produits

Gravure en lots

Création artistique

Projets de bricolage à la maison.

Sa source de lumière laser bleue Sharp 450nm a une puissance de 3W, ce qui vous permet de l’utiliser avec différents matériaux tels que le cuir, le bois massif, la toile, le plastique noir et le papier kraft. Les lentilles optiques de la machine ainsi que son design à double foyer lui permettent de concentrer l’énergie laser grâce à la technologie de compression du point.

Sans encre et avec une précision extrême : choisissez le design depuis l’application

Le point vertical fait 0,25 mm et offre des effets de gravure de haute précision. La machine de gravure laser ne nécessite pas l’installation de consommables d’encre, et une fois allumée, vous pouvez ajouter un appareil via l’application MIJIA pour commencer à créer un effet de gravure comme du texte, des stickers, des dessins à la main et autres directement depuis l’écran de votre téléphone.

La conception du corps intégré de la Machine de Gravure Laser dispose de la fonction TOF TOF-ranging pour permettre le positionnement assisté par support. Elle peut également s’adapter à des objets de différentes hauteurs et dispose d’un galvanomètre de 4 800 mm/s pour une gravure rapide.





Et comme c’est souvent le cas avec Xiaomi, son prix est toujours ajusté : la machine de gravure laser MIJIA est proposée au prix de 1 399 yuans en Chine, soit environ 176,50 euros. Le produit pourrait arriver ultérieurement sur les marchés étrangers, mais pour le moment, aucun détail sur sa disponibilité n’a été annoncé. Sans aucun doute, la première grande curiosité de Xiaomi pour commencer cette nouvelle année 2024.

Source | Gizmochina