Seulement 165 euros : ce Samsung Galaxy est disponible dans sa version la plus puissante

Vous avez l’opportunité de ramener à la maison un téléphone portable complet et équilibré à un prix très tentant.

Le Samsung Galaxy A14 et ses différentes finitions.

Tous les téléphones portables pas cher qui en valent la peine ne sont pas de Xiaomi, des fabricants comme Samsung proposent également des options intéressantes dans leur catalogue. C’est le cas du Samsung Galaxy A14, un appareil que vous pouvez aujourd’hui ramener chez vous pour seulement 165 euros. Nous parlons bien sûr de sa version mondiale la plus puissante, accompagnée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Notre protagoniste est équipé d’un écran dont vous pourrez profiter chaque jour, d’un processeur performant qui ne vous posera pas de problèmes et de 3 caméras arrière, entre autres nombreuses caractéristiques. N’ayez pas l’impression qu’il manque de spécifications, ce Samsung est un bon achat.

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone portable Samsung

À l’avant de ce Samsung se trouve un bon écran sur lequel vous pourrez profiter de vos films, séries et diffusions en streaming préférés. Nous parlons d’un écran de 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement agréable de 90 Hz. Vous ne serez pas déçu.

Le cerveau de notre élu a été fabriqué par la société chinoise MediaTek, il s’agit du Helio G80. Il s’agit d’un processeur qui fera fonctionner sans difficulté les applications que nous utilisons tous les jours, comme Instagram, WhatsApp, YouTube et bien d’autres. Comme nous l’avons signalé, il est accompagné de 4 Go de RAM.

N’oublions pas ses caméras, 3 capteurs avec lesquels vous pourrez prendre de belles photos. À l’arrière, il y a un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 5 mégapixels qui fonctionne bien et une caméra macro. Malgré son prix abordable, il ne manque de rien ! Sa batterie, quant à elle, atteint 5 000 mAh, ce qui n’est pas négligeable.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A14 (128 Go)

Si vous recherchez un smartphone très pas cher d’un fabricant traditionnel, ce Samsung est l’un des meilleurs achats que je puisse vous recommander. Il est très simple, oui, mais il fait tout ce dont vous avez besoin pour les tâches quotidiennes et son prix ne peut pas être plus tentant. C’est un bon achat pour ceux qui recherchent la simplicité.