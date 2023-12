Dans ce guide, je vais vous expliquer différentes façons de supprimer les cookies sur votre téléphone Android, ainsi que d’améliorer votre confidentialité et de supprimer les données que les applications ont sur vous.

Apprenez différents conseils pour supprimer les cookies de votre téléphone.

Dans cet article, je vais vous expliquer comment supprimer tous les cookies d’un téléphone Android étape par étape. Évidemment, c’est une procédure que vous devez effectuer à partir de votre navigateur préféré. Cependant, dans ce guide, je veux aller un peu plus loin et je vais vous donner des conseils supplémentaires pour améliorer votre confidentialité et supprimer les données collectées par les applications.

Donc, si vous voulez aller au-delà de la gestion des cookies sur Google Chrome, je vous encourage à rester jusqu’à la fin. C’est un guide qui vous montrera comment mieux contrôler les informations que vous fournissez aux différentes entreprises et réduire votre empreinte numérique sur votre appareil.

Supprimez les cookies du navigateur Web

Vous pouvez le faire de la manière suivante :

Ouvrez le menu principal de Chrome et accédez aux paramètres. Rendez-vous dans la section Confidentialité et sécurité. Accédez à Effacer les données de navigation. Sélectionnez tout ce que vous voulez supprimer et l’intervalle de temps. Assurez-vous évidemment de cocher l’option Cookies et données des sites. Cliquez sur Effacer les données.

Avec ces étapes simples, vous aurez supprimé tous les cookies du navigateur. Vous pouvez faire la même chose si vous utilisez Microsoft Edge, Firefox ou un autre navigateur. Vous pouvez également en profiter pour supprimer votre historique Chrome et les données stockées dans le cache.

De plus, si vous souhaitez bloquer les cookies tiers, qui sont ceux utilisés pour suivre votre activité sur différents sites Web, retournez à la section Confidentialité et sécurité et accédez à Cookies tiers. Ensuite, sélectionnez l’option Bloquer les cookies tiers. Avec ce réglage simple, le nombre de cookies installés sur votre appareil diminuera considérablement.

Supprimez les informations que Google a sur vous

Bien qu’il ne s’agisse pas de cookies, le suivi que Google effectue sur vous grâce à Android est vraiment exhaustif. Vous devez savoir que vous pouvez supprimer la plupart des informations que cette entreprise stocke sur ses serveurs, bien que cela puisse nuire à votre expérience utilisateur. Par exemple, les suggestions de contenu Discover ou les sites que Google Maps vous recommande peuvent ne pas correspondre à vos préférences personnelles.

Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez faire ce qui suit :

Ouvrez les paramètres et accédez à Google. Cliquez sur Gérer mon compte Google. Allez à l’onglet Données et confidentialité. Accédez à l’une des sections qui apparaissent dans la section Paramètres de l’historique. Un bon point de départ est l’Historique des emplacements. Cliquez sur Désactiver et sélectionnez Désactiver et supprimer l’activité. Répétez le processus avec les autres historiques stockés par Google.

En faisant cela, vous mettez en pause suivi de Google tout en supprimant toutes les informations vous concernant. Il est vrai que vous pouvez demander à la société de supprimer automatiquement les données après un certain temps, mais elles auront probablement déjà été traitées sur leurs serveurs et leur suppression sera simplement formelle. Si vous recherchez la plus grande confidentialité, il est préférable de désactiver complètement les journaux d’activité.

Réinitialisez l’identifiant publicitaire de Google

L’identifiant publicitaire de Google est un système qui permet aux appareils de personnaliser la publicité en fonction de votre activité. C’est comme une sorte de cookie intégré dans chaque téléphone qui permet aux applications de cibler les publicités de manière plus efficace. Depuis un certain temps, Google permet de réinitialiser ou de supprimer cet identifiant.

Vous pouvez le faire de la manière suivante :

Accédez à la section Google des paramètres. Cliquez sur Annonces. Sélectionnez Changer l’identifiant publicitaire pour réinitialiser la personnalisation des annonces. Cliquez sur Supprimer l’identifiant publicitaire pour supprimer l’identifiant et voir des annonces moins pertinentes.

Si vous décidez de supprimer l’identifiant publicitaire, faites attention au message qui apparaît à l’écran, où il est expliqué ce qui suit :

Les applications peuvent continuer à afficher des annonces, mais elles ne seront pas aussi pertinentes ni intéressantes pour vous. Les applications utilisent l’identifiant publicitaire de l’appareil pour vous montrer des annonces personnalisées. En perdant la personnalisation, vous avez moins de contrôle sur le type d’annonces que vous voyez. Les annonces personnalisées aident également à financer le contenu et les services gratuits de certaines applications, comme les publications d’actualités. Votre identifiant publicitaire sera supprimé, mais les applications peuvent avoir leurs propres paramètres, ce qui peut également influencer le type d’annonces que vous voyez. Vous pouvez toujours générer un nouvel identifiant publicitaire ultérieurement.

Ici, les conséquences de la suppression de l’identifiant publicitaire sont expliquées très clairement. Gardez à l’esprit que si vous choisissez de le réinitialiser, vous êtes en réalité en train de supprimer l’ancien et d’en générer un nouveau. En d’autres termes, vous allez réinitialiser la personnalisation de la publicité sur l’appareil, mais en même temps vous la permettez toujours.

Désinstallez les applications que vous n’utilisez pas

Les applications sur votre appareil peuvent suivre votre activité, même si vous ne les utilisez pas fréquemment. C’est pourquoi il est préférable de supprimer celles dont vous n’avez pas besoin. De plus, vous allez également libérer de l’espace dans la mémoire interne de l’appareil. Soyez particulièrement attentif aux applications préinstallées sur votre appareil.

Pour supprimer une application, appuyez simplement longuement sur son icône et sélectionnez la commande correspondante.

Autres conseils pour améliorer votre confidentialité

Les cookies ne sont pas en soi mauvais. En réalité, ils sont très utiles pour améliorer le fonctionnement des sites Web et des applications. Cependant, il y a longtemps que ces petits fichiers sont installés à des fins de suivi.

Bien que supprimer les cookies et bloquer les cookies tiers soient des mesures utiles pour renforcer votre confidentialité, voici trois conseils supplémentaires pour naviguer et profiter d’Internet de manière plus anonyme :