Le spectaculaire verrou électronique ‘œil de chat’ de Xiaomi qui vous permet de voir qui sonne à la porte même dans l’obscurité

Lorsque quelqu’un frappe à la porte de votre maison, le premier geste que vous faites est généralement de regarder par le judas de la porte. Ce petit trou rond à travers lequel nous voyons les personnes grâce à une petite lentille de type oeil de poisson. Mais le problème est que si elles sont très proches, ou s’il n’y a pas de lumières, vous ne distinguez pas qui c’est. Quelque chose que Xiaomi a résolu avec son nouveau dispositif.

En France, nous avons vu des appareils comme la sonnette intelligente Xiaomi, équipée de caméras 2K pour voir qui sonne à la porte. Mais en Chine, Xiaomi a une série de serrures électroniques « smart » dans son catalogue qui impressionnent, en particulier celle qu’ils viennent de présenter.

Xiaomi Smart Door Lock E20 Cat Eye, une serrure pour passer des appels vidéo

Troisième révision de la serrure de porte intelligente E20 de Xiaomi, en octobre nous avons vu la version E20 avec Wi-Fi, et juste avant la fin de l’année, voici la Xiaomi Smart Door Lock E20 Cat Eye, un nouveau produit avec le même design que la version E20 WiFi et la même configuration du noyau, mais avec une nouveauté: une caméra de 2,3 MP et un capteur grand angle super large de 172° d’ouverture.

La caméra vous permet de voir ce qui se passe à l’extérieur de la porte, même la nuit, avec une vision nocturne en couleur avec peu de lumière et un angle de vision de près de 180 degrés, comme les yeux d’un chat. De plus, vous pouvez passer des appels vidéo avec les visiteurs à l’extérieur de la porte, et même modifier votre voix pour ne pas ressembler à la vôtre, ce qui rend les enfants plus sûrs à la maison.

Les yeux de chat de Xiaomi

La Xiaomi Smart Door Lock E20 Cat Eye peut également fonctionner comme une alarme, capable de capturer des vidéos de ce qui se passe devant la porte en temps réel. Elle est compatible avec la visualisation à distance en temps réel et prend en charge le stockage gratuit en nuage de 3 jours en circulation. Le reste de ses éléments sont les mêmes que dans la version précédente, avec son design de poignée conventionnelle.

La serrure intelligente dispose de la technologie de reconnaissance d’empreintes digitales AI 3D avec un taux de reconnaissance de 99,2% et une vitesse de reconnaissance de seulement 0,5 seconde. Elle peut également effectuer en continu la reconnaissance d’empreintes digitales grâce à un algorithme d’apprentissage automatique de l’IA. Plus vous l’utilisez longtemps, plus le temps de déverrouillage sera rapide.

Cette version est également livrée avec le WiFi, ce qui permet la connexion à la passerelle MIJIA pour se synchroniser avec d’autres appareils domestiques intelligents pour permettre des contrôles synchronisés, tels que l’allumage automatique des lumières, l’allumage de la télévision, etc. Et elle prend en charge plusieurs méthodes de déverrouillage, telles que l’empreinte digitale, le mot de passe, le mot de passe périodique/jetable, NFC, Bluetooth du téléphone portable et clé.

Une batterie qui dure un an

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, la nouvelle version est dotée d’un système d’alimentation double amélioré avec une durée de vie maximale de la batterie de 12 mois. Elle dispose d’une batterie au lithium de 5000mAh qui garantit le fonctionnement normal de la serrure avec toutes les fonctionnalités pendant 5 à 7 mois. Lorsque la batterie au lithium est épuisée, elle passe intelligemment à 4 piles sèches pour activer le déverrouillage et les autres fonctions.



Il vous rappellera même lorsque le niveau de batterie sera inférieur à 20%. L’appareil peut fonctionner en cas d’urgence grâce à une alimentation d’urgence USB-C pour le déverrouillage. Déjà en vente, comme nous le disons, il est difficile de le trouver ici, mais comme tout bon produit Xiaomi, son prix est fou : 1 299 yuans, soit seulement 164 euros.