Tu ne la connais pas, mais c’est l’une des meilleures tablettes que tu peux acheter pour 200 euros

Écran avec résolution 2K, 6 haut-parleurs, processeur Qualcomm et bonne batterie sur cette tablette pas cher que nous vous recommandons.

Cette tablette économique vous assure de bonnes performances pour les tâches quotidiennes.

Si vous êtes à la recherche d’une tablette pour regarder des séries, chercher des informations sur le navigateur, lire des textes ou accéder aux réseaux sociaux, vous n’avez besoin que de 200 euros de budget pour trouver des options de qualité. Dans cet article, nous voulons vous recommander l’achat de la HONOR Pad X9, une tablette pas cher mais qui a tout ce qu’il faut pour vous offrir une bonne expérience d’utilisation.

L’une des raisons pour lesquelles nous vous recommandons la HONOR Pad X9 est que son processeur Qualcomm Snapdragon 685 vous assure de bonnes performances pour les tâches les plus courantes. Sa grande et écran haute résolution ainsi que ses 6 haut-parleurs en valent également la peine, car elle en réalité une très bonne tablette pour regarder du contenu multimédia. De plus, une batterie de plus de 7 000 mAh vous permet de l’utiliser pendant plusieurs jours avec une seule charge.

Cette HONOR Pad X9 est une tablette de milieu de gamme qui a un prix de vente recommandé de 249 euros pour le seul modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce n’est pas le prix que vous aurez à payer pour elle, car sur AliExpress Store, elle est généralement aux alentours de 180 euros. La tablette est également proposée à des prix très attractifs sur Amazon, MediaMarkt et la boutique officielle HONOR, où vous la trouverez pour environ 200 euros, voire moins.

HONOR Pad X9, une très bonne tablette pour 200 euros

La première chose que nous voulons vous dire au sujet de la HONOR Pad X9, c’est qu’elle est équipée du Qualcomm Snapdragon 685 comme cerveau. Le processeur se comporte bien lorsque vous l’utilisez pour les tâches les plus courantes, comme naviguer sur le web, regarder des vidéos sur YouTube, écouter de la musique avec Spotify ou lire des fichiers texte. Vous pourrez également utiliser la tablette pour jouer à quelques jeux, tout en gardant à l’esprit que l’expérience ne sera pas la meilleure.

La HONOR Pad X9 est pour nous l’une des meilleures tablettes pas cher pour les étudiants. Comme nous l’avons mentionné, vous pourrez l’utiliser sans problème pour lire des documents texte, ainsi que pour prendre des notes, rechercher des informations ou faire des travaux. Avec une caméra arrière et une caméra frontale de 5 mégapixels, elle convient également pour prendre des photos et participer à des appels vidéo.

Bien qu’elle ne soit pas très connue, cette tablette HONOR est un excellent choix pour environ 200 euros.

Cette tablette est également très pratique si vous recherchez un écran plus grand que celui de votre téléphone pour regarder des vidéos lorsque vous êtes à l’extérieur. Les images qu’elle affiche sont de très bonne qualité grâce à un écran LCD de 11,5 pouces avec une résolution 2K (2000 x 1000 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous avons également de très bons retours sur le son, car les 6 haut-parleurs font un excellent travail.

La HONOR Pad X9 bénéficie d’une autonomie suffisante pour tenir toute la journée avec une seule charge. Cela est assuré par la batterie de 7 250 mAh qu’elle contient, qui promet jusqu’à 13 heures de lecture vidéo. Si vous n’êtes pas très exigeant dans votre utilisation, vous pourrez même bénéficier de plusieurs jours d’autonomie.

Un autre aspect qui se distingue sur cette tablette est son design, car elle a une construction qui donne une sensation de « premium » plus élevée que prévu pour un appareil de 200 euros. La HONOR Pad X9 associe très bien la résistance avec la légèreté (495 grammes) et la finesse de son corps (6,9 millimètres). C’est donc très confortable lors de son utilisation et de son transport lorsque nous voulons l’emmener avec nous à l’extérieur.

Bien qu’elle ne soit pas aussi connue que d’autres tablettes de Xiaomi ou realme, celle-ci de HONOR est un excellent achat pour une utilisation quotidienne pour la plupart des utilisateurs. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour 200 euros ou moins sur AliExpress Store, Amazon, MediaMarkt et la boutique officielle de HONOR. En plus d’obtenir une tablette de qualité, vous économiserez jusqu’à 70 euros dessus.