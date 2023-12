La meilleure expérience Android pour seulement 355 euros : ce Google Pixel fait chuter son prix jusqu’à épuisement des stocks

Plus de 150 euros de réduction pour ce Google Pixel compact avec des performances haut de gamme, d’excellents appareils photo et une résistance à l’eau.

Ce Google Pixel à prix réduit a une taille compacte, ce qui le rend très pratique à utiliser // Image: AndroAall.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, profiter de l’une des meilleures expériences Android du marché ne signifie pas dépenser 1 000 euros. Ces excellentes expériences sont offertes par les téléphones Google Pixel, avec des modèles que vous pouvez acheter pour un peu plus de 350 euros. C’est ce que démontre le Google Pixel 7a, un téléphone compact doté de la version pure d’Android que vous pouvez acheter pour seulement 355 euros sur AliExpress Store.

Il n’est pas habituel de pouvoir acheter ce smartphone à un prix aussi bas, mais la magnifique offre du store vous permet de l’obtenir pour 155 euros de moins. Son prix de vente recommandé est de 509 euros, vous pouvez donc constater que la baisse est considérable. N’oubliez pas d’appliquer le coupon de réduction de 5 euros disponible pour l’obtenir à ce prix. Une autre option est de l’acheter sur Amazon, où il tombe à 369 euros grâce à un coupon supplémentaire valable jusqu’au 31 décembre.

L’analyse du Google Pixel 7a nous a permis de découvrir de plus près un téléphone de milieu de gamme qui frôle la perfection. Il a des performances haut de gamme, un excellent système de caméra et un écran OLED de 6,1 pouces qui le rend également très pratique à utiliser. En conclusion, c’est l’achat parfait tant en termes de qualité que de prix.

Google Pixel 7a

Achetez le Google Pixel 7a pour seulement 355 euros

La première caractéristique distinctive de ce Google Pixel 7a est sa taille, compacte et très pratique à tenir d’une seule main. Gardez à l’esprit que son écran ne mesure que 6,1 pouces, c’est-à-dire beaucoup plus petit que la norme actuelle du marché. En plus d’être très pratique, le Pixel 7a se distingue également par sa grande qualité de construction et sa résistance à l’eau.

Revenons à l’écran pour vous dire qu’en plus de ses 6,1 pouces de taille, il dispose de la technologie OLED, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’expérience avec ce panneau est bonne, avec des images nettes et fluides en tout temps. Ces images sont accompagnées d’un son de très bonne qualité, le système de haut-parleurs stéréo fait du bon travail.

Le processeur qui donne vie à ce terminal est le Tensor G2, qui offre une expérience satisfaisante à tout moment. La puissance de la puce se fait particulièrement sentir lors de l’exécution d’applications lourdes comme les jeux, car les performances que vous obtiendrez seront proches de celles d’un téléphone haut de gamme. Bien sûr, la qualité de l’expérience est également due à la version pure d’Android équipée du Pixel 7a, avec jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité à venir.

Parmi les grands atouts de ce smartphone de Google, on trouve également le système de caméra. À l’arrière, il dispose d’un appareil photo principal de 64 MP et d’un ultra grand-angle de 13 MP, avec une caméra de 13 MP à l’avant. Ils vous permettront tous de capturer des images nettes avec une très bonne interprétation des couleurs, c’est pourquoi la qualité de ces objectifs est si bonne.

Google Pixel 7a

Même s’il s’agit d’un téléphone compact, sa batterie de 4 385 mAh lui permet de durer toute la journée avec une seule charge. La charge rapide par câble est de 18 W et il est également compatible avec la charge sans fil.

En conclusion, l’expérience avec le Google Pixel 7a est très bonne, offrant des performances supérieures à celles attendues pour son prix. C’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter, surtout maintenant qu’il est en vente pour seulement 355 euros sur AliExpress Store.