Ce haut-parleur est livré avec Alexa, un écran de 8 pouces et tout un monde de possibilités

Alexa arrive chez vous pour révolutionner votre maison, cette enceinte est un achat que je tiens à vous recommander.

Voici le nouveau Echo Show 8.

Un des haut-parleurs intelligents que j’ai le plus recommandé ces derniers temps est en promotion sur Amazon et c’est mon meilleur choix. Je parle du Echo Show 8 de dernière génération, que vous pouvez obtenir dès maintenant pour 144 euros. Ce n’est pas un haut-parleur intelligent ordinaire, il vous ouvrira tout un monde de possibilités. De plus, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Je l’ai dit à de nombreuses reprises, si vous voulez commencer à construire une maison intelligente, le chemin de Alexa est l’un des plus simples. L’assistant américain est compatible avec une grande variété de dispositifs et il vous comprendra sans problème pour vous éviter de vous prendre la tête.

Echo Show 8 (2023)

Un avant et un après pour votre maison

La caractéristique principale de notre protagoniste est son écran, qui atteint 8 pouces et offre une haute résolution. Un nouveau monde s’ouvre à vous, avec cet Echo Show, vous n’êtes pas limité à l’audio. Il intègre même une caméra frontale qui vous permettra de passer des appels vidéo.

Malgré l’importance de son écran, le son reste essentiel sur cet Echo. Il vous suffit de demander une playlist à Alexa pour vous en rendre compte, le son offert par les haut-parleurs Amazon est vraiment bon, surtout compte tenu de sa taille compacte.

Pour tirer le meilleur parti d’Alexa et de toutes ses possibilités, il est préférable de disposer d’autres appareils intelligents à jumeler. Ainsi, vous pourrez tous les contrôler vocalement et même les automatiser pour qu’ils agissent de manière autonome. Si vos appareils électroménagers sont normaux et ordinaires, ne vous inquiétez pas, des prises comme celles de TP-Link vous aideront à les rendre «vivants».

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’enceinte Amazon, c’est aussi simple que ça. Il aura fière allure sur n’importe quel meuble, vous permettra d’avoir un aperçu rapide des informations qui vous intéressent et vous permettra de profiter d’Alexa chaque fois que vous en avez besoin. Il deviendra votre fidèle compagnon, une excellente interface pour toute maison intelligente qui se respecte.