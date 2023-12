Xiaomi baisse le prix de l’un de ses meilleurs smartphones pas cher, mais seulement pour une durée limitée

Simpliste, pratique et très abordable, voici ce smartphone de Xiaomi. Il arrive avec les caractéristiques dont vous avez vraiment besoin.

Le Redmi 12 et ses différentes finitions.

Il s’est écoulé un certain temps depuis son lancement, mais ce Xiaomi reste un achat intéressant si vous cherchez quelque chose de très pas cher. Le Redmi 12 voit son prix baisser, il est à votre portée pour un prix assez tentant de 139 euros. De plus, si vous êtes membre Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer un seul euro pour la livraison. Ça sonne bien, n’est-ce pas ?

Nous parlons d’un smartphone qui est arrivé sur le marché pour près de 200 euros, maintenant qu’il a baissé de prix, c’est une bonne option pour ceux qui recherchent la simplicité. Il a exactement ce dont vous avez besoin pour vous déplacer avec aisance au quotidien et accomplir toutes vos tâches. Vous n’êtes pas convaincu ? Nous vous dirons ce que vous devez savoir sur le Redmi 12.

Redmi 12 (128 Go)

Tout ce que vous gagnez avec ce Xiaomi

L’écran du terminal Xiaomi mesure 6,78 pouces et offre une belle qualité d’image, de nos jours, même les smartphones les plus abordables sont capables de fournir une expérience multimédia agréable. Malgré sa simplicité, c’est aussi un téléphone portable élégant, vous pouvez le trouver dans plusieurs couleurs.

Son processeur a été conçu par la société chinoise MediaTek et il exécutera sans problème les applications que nous utilisons tous les jours, comme WhatsApp, Instagram, YouTube et bien d’autres. Helio G88 est son nom et il vous montrera que vous pouvez lui faire confiance. Comme nous l’avons mentionné, l’appareil chinois est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

N’oublions pas ses caméras, 3 pour être précis. Sortez de chez vous et vivez toutes sortes d’aventures, vous pourrez capturer des images plus que correctes avec ce Redmi 12. À l’arrière se trouvent un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels et une caméra macro.

Si vous recherchez un smartphone pas cher et fiable, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin, ce Redmi 12 a exactement ce dont vous avez besoin. Il répond à toutes les fonctions de base et est capable de fournir une expérience utilisateur agréable, vous l’apprécierez chaque jour. Nous ne savons pas pendant combien de temps il sera disponible à ce prix, si cela vous intéresse, vous savez ce que vous devez faire.