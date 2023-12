Ce puissant Roomba aspire et nettoie votre maison à votre place avec une réduction de 42%

190 euros de réduction pour ce robot aspirateur et nettoyeur de sol complet, marquant ainsi son prix le plus bas de tous les temps.

Ce robot Roomba remplit deux fonctions : il aspire et frotte le sol de votre maison afin que vous n’ayez pas à le faire.

Si aspirer et frotter le sol de votre maison n’est pas votre tâche ménagère préférée, ou si vous n’avez tout simplement pas le temps de le faire au quotidien, un robot aspirateur est l’un des meilleurs achats que vous pouvez faire. L’un des modèles les plus intéressants du moment est le iRobot Roomba Combo i5, que vous pouvez acheter pour seulement 269 euros sur Amazon grâce à une réduction spectaculaire de 42%.

Pour que vous ayez une idée de l’importance de cette offre, sachez que le prix de vente recommandé du Roomba Combo i5 est de 449 euros. Par conséquent, vous économisez 190 euros si vous saisissez cette occasion. Attention, c’est le prix le plus bas de tous les temps pour ce robot aspirateur iRobot, il n’a jamais été moins cher. Si vous avez Amazon Prime, vous le recevrez chez vous en quelques jours seulement et il peut être un excellent cadeau de Rois Mages.

Une autre option intéressante est d’acheter le Roomba Combo i5 chez MediaMarkt, où il tombe également à 269 euros. De plus, ce store vous permet de récupérer le robot aspirateur dans l’un de ses établissements physiques. Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous obtiendrez un robot complet qui aspire et frotte le sol de votre maison avec l’intelligence la plus avancée et que vous pouvez même contrôler depuis votre téléphone portable.

Un puissant robot aspirateur et nettoyeur de sol pour 190 euros de moins

L’iRobot Roomba Combo i5 pourrait facilement figurer parmi les meilleurs robots aspirateurs du marché, car il offre un rapport qualité-prix très intéressant. Tout d’abord, il aspire avec une grande puissance dans tous les coins de la maison afin de capturer tous les résidus de saleté qu’il trouve sur son passage : boue, poils, miettes de pain… Pour cela, il est équipé de 2 brosses en caoutchouc antienchevêtrement, ainsi que d’une brosse pour les coins et les bords.

Une fois le processus d’aspiration terminé, il vous suffit de remplacer le réservoir de poussière par celui d’eau. De cette manière, le Roomba Combo i5 procédera à frotter le sol de la maison et le nettoyage sera terminé. Le robot est capable d’analyser la carte complète de la maison, il nettoie donc avec précision toutes les pièces avant de terminer la tâche.

Vous n’aurez pas à vous soucier de recharger l’iRobot Roomba Combo i5 lorsqu’il sera à court de batterie, car il se dirige automatiquement vers la station de charge lorsqu’il est faible en énergie. Une fois qu’il sera complètement rechargé, il reprendra le nettoyage là où il s’était arrêté. Il est également important de mentionner qu’il possède une application mobile qui vous permettra de programmer des séances de travail, de sorte que vous retrouverez une maison propre lorsque vous rentrerez après avoir passé toute la journée dehors.

Une autre caractéristique remarquable de ce modèle est sa compatibilité avec Alexa et Google Assistant. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez contrôler son fonctionnement avec votre voix. Par exemple, vous pourrez dire « Alexa, mets le robot en train de nettoyer ma chambre ». En plus de s’occuper du nettoyage du sol, ce robot aspirateur vous permettra également de le mettre en marche sans avoir à vous lever du canapé.

En résumé, le Roomba Combo i5 aspire et frotte le sol de votre maison avec la meilleure précision. Il dispose d’un outil qui lui permet de détecter les zones les plus sales, afin de leur accorder plus de temps et de laisser tout impeccable. C’est certainement un achat qui en vaut la peine, surtout maintenant qu’il est en chute libre jusqu’à 269 euros sur Amazon.