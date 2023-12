Les applications iPhone avec le design le plus original de tout l’App Store sont en offre pour une durée limitée

Profitez de l’occasion et obtenez avec une grande remise cinq des meilleures applications pour iPhone et iPad qui existent.

L’application météo Not Boring Weather

Les applications qui composent la collection « Not Boring », gagnantes de deux éditions différentes des Apple Design Awards, sont parmi les plus originales et exclusives que l’on peut télécharger sur l’App Store. Et si vous ne les avez pas encore essayées, aujourd’hui vous avez une autre raison de le faire : vous pouvez les obtenir avec une remise de 33% pour une durée limitée.

Procurez-vous les applications Not Boring à prix réduit, seulement jusqu’au 1er janvier

Les applications de la collection Not Boring attirent l’attention en premier lieu par leur design. Contrairement à d’autres applications du même style, celles de cette collection ont été conçues comme des jeux vidéo, en utilisant des éléments 3D, des animations, des effets physiques, haptiques et sonores. Chaque interaction avec l’une des différentes applications de la collection est unique.

En tout, il existe cinq applications différentes, toutes conçues avec le même soin et suivant une ligne esthétique similaire, avec de grands éléments graphiques et des animations soignées. Chacune des applications a une finalité différente :

Not Boring Vibes : une application de musique et d’animations pour vous aider à vous concentrer, vous détendre ou dormir.

: une application de musique et d’animations pour vous aider à vous concentrer, vous détendre ou dormir. Not Boring Habits : une application pour apprendre à développer des habitudes ayant un impact positif sur notre vie, à travers des défis de 60 jours.

: une application pour apprendre à développer des habitudes ayant un impact positif sur notre vie, à travers des défis de 60 jours. Not Boring Weather : une application météo avec une interface unique. Vous pouvez vérifier comment le temps va varier au cours de la journée en faisant glisser votre doigt de gauche à droite sur l’écran, avec des animations représentant les variations climatiques.

: une application météo avec une interface unique. Vous pouvez vérifier comment le temps va varier au cours de la journée en faisant glisser votre doigt de gauche à droite sur l’écran, avec des animations représentant les variations climatiques. Not Boring Calculator : une calculatrice affichant des opérations et des équations complètes, pour que vous puissiez corriger plus facilement les erreurs en cas de faute. Prise en charge des calculs de pourcentage et avec un design unique.

: une calculatrice affichant des opérations et des équations complètes, pour que vous puissiez corriger plus facilement les erreurs en cas de faute. Prise en charge des calculs de pourcentage et avec un design unique. Not Boring Timer : une minuterie avec un fonctionnement unique. Lorsqu’elle se termine, elle recommence à compter à partir de zéro. Tout en affichant le temps en taille extra-grande.

Toutes les applications de la collection peuvent être téléchargées et testées gratuitement pendant quelques jours. Cependant, pour une durée limitée, il est possible de obtenir un pack avec les cinq applications disponibles à un prix réduit.

Normalement, le prix de l’abonnement annuel donnant accès aux cinq applications de la collection Not Boring est de 34,99 euros. Si vous décidez de les obtenir maintenant, vous pourrez obtenir l’abonnement d’un an pour seulement 22,99 euros. Cela fait moins de deux euros par mois en échange de l’utilisation de cinq des meilleures applications pour iPhone et iPad disponibles sur l’App Store.