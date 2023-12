Xiaomi lance à l’échelle mondiale deux nouveaux produits que vous voudrez certainement avoir

Xiaomi vient de présenter en dehors de la Chine sa nouvelle caméra de surveillance haut de gamme, la Xiaomi Smart Camera C500 Pro, ainsi que sa nouvelle bouteille d’eau portable, le Xiaomi Insulated Water Bottle.

La Xiaomi Smart Camera C500 Pro et le Xiaomi Insulated Water Bottle, les deux nouveaux produits de l’entreprise chinoise qui sont arrivés sur le marché mondial

Cette semaine est intense chez Xiaomi, car en plus de lancer sur le marché sa première voiture électrique, une Xiaomi SU7 qui vient concurrencer Porsche et Tesla, le géant chinois a également présenté dans son pays natal une nouvelle hotte de cuisine, la Xiaomi Mijia Smart Smoke Purifier, ainsi qu’une nouvelle plaque de cuisson à gaz, la Xiaomi Stove Set S2.

Mais la marque chinoise n’oublie pas le marché mondial et vient donc d’annoncer officiellement sur son site Web la sortie de deux nouveaux produits vraiment intéressants : la Xiaomi Smart Camera C500 Pro et le Xiaomi Insulated Water Bottle.

Xiaomi Smart Camera C500 Pro et Xiaomi Insulated Water Bottle : toutes les informations

Le premier des produits que Xiaomi a lancés sur le marché mondial est la Xiaomi Smart Camera C500 Pro, une caméra de surveillance avancée pour l’intérieur équipée d’un appareil photo de 5 mégapixels capable d’enregistrer en résolution 3K, avec un nouveau processeur MJA1 plus puissant et plus efficace, ainsi qu’un nouveau système de confidentialité qui vous permet de couvrir la caméra lorsque vous le jugez nécessaire.

De plus, la Xiaomi Smart Camera C500 Pro dispose d’un mécanisme de rotation motorisé, d’un emplacement pour une carte microSD pouvant aller jusqu’à 256 Go, d’un système de reconnaissance des personnes et des animaux, d’un mode HDR et prend en charge le Wi-Fi à double bande et le Bluetooth 5.2, ce qui vous permet de la contrôler facilement depuis l’application Xiaomi Home.

Quant au Xiaomi Insulated Water Bottle, il s’agit d’une bouteille d’eau portable qui se distingue par sa taille compacte de 62,5 x 62,5 x 174 millimètres, ce qui vous permet de la transporter même dans la poche de votre pantalon.

Cette nouvelle bouteille d’eau portable de Xiaomi a une capacité de 350 ml et grâce à son revêtement en acier inoxydable 316L alimentaire, elle peut maintenir la température des boissons, qu’elles soient chaudes ou froides, pendant 6 heures.

Le Xiaomi Insulated Water Bottle sera disponible à l’achat en deux couleurs différentes : blanc et noir.

Xiaomi Smart Camera C500 Pro et Xiaomi Insulated Water Bottle : disponibilité et prix

Bien que la Xiaomi Smart Camera C500 Pro et le Xiaomi Insulated Water Bottle soient déjà apparus sur le site Web officiel de Xiaomi pour le marché mondial, nous ne savons toujours pas quand ils seront disponibles à l’achat ni quels seront leurs prix de lancement. Comme d’habitude, dès que nous aurons plus d’informations sur la disponibilité et les prix de ces deux nouveaux produits, nous les partagerons avec vous dès que possible.