Tombe jusqu’à 189 euros, il a tout ce dont tu as besoin et c’est une option que je recommande sans cesse

Si vous recherchez un téléphone portable sûr et complet qui ne représente pas une énorme dépense, vous êtes au bon endroit. Ce realme baisse de prix et est mon option phare.

Le joli dos du realme 10.

La technologie mobile a beaucoup progressé ces dernières années, il n’est plus nécessaire de dépenser une somme considérable pour avoir un smartphone performant. La plupart des appareils offrent une bonne expérience utilisateur, il est donc plus difficile de se tromper dans son choix. Cependant, dans un marché rempli d’options, trouver la plus adaptée n’est pas si simple.

Aujourd’hui, je tiens à vous recommander un bijou Android que vous pouvez acheter pour moins de 200 euros, un téléphone que j’ai recommandé à mes amis et ma famille. Je parle du realme 10, un milieu de gamme complet qui est à votre portée pour seulement 189 euros. De plus, vous n’aurez rien à payer pour la livraison grâce à PcComponentes.

realme 10 (128 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone realme

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec recharge rapide à 33W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Sous le capot de ce terminal chinois se trouve un processeur très performant qui fera fonctionner tout comme il se doit. Il s’agit du Helio G99, une puce que nous avons testée à de nombreuses reprises. Comme nous l’avons souligné, elle est accompagnée de 8 Go de RAM qui vous permettront de travailler avec plusieurs applications simultanément sans perdre de vitesse.

Ce realme 10 est un téléphone mobile attrayant, son dos ne laisse personne indifférent. De plus, il possède un écran de bonne qualité qui fonctionne en douceur grâce à ses 90 Hz de taux de rafraîchissement. Il a une taille de 6,4 pouces et bénéficie de la technologie AMOLED, ainsi que d’une résolution Full HD qui vous permettra d’apprécier chaque détail.

Le realme 10 dispose de deux caméras à l’arrière, deux capteurs qui montrent leur valeur dans différentes situations. N’hésitez pas à révéler l’artiste qui est en vous, vous pourrez prendre des photos de bonne qualité. De plus, à l’avant, il dispose d’une caméra de 13 mégapixels pour vos selfies et TikToks.

realme 10 (128 Go)

C’est assez simple, ce realme obtient de bonnes notes dans tous les aspects essentiels et offre des extras appréciables comme son design attrayant. Pour moins de 200 euros, c’est l’option que j’ai le plus recommandée ces derniers temps, un téléphone portable avec lequel je me sens en sécurité. Le prix ne sera pas disponible pour toujours, si ça vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps.