4 bonnes raisons d’attendre avec impatience la Redmi Watch 4 de Xiaomi, le premier avec un boîtier métallique

C’est la montre intelligente la plus populaire de Xiaomi, et dans sa quatrième itération, elle promet de devenir un incontournable lorsqu’elle arrivera en Europe après son succès en Chine. Pourquoi sommes-nous si impatients d’avoir la nouvelle Redmi?

Présentée il y a un mois, juste à la fin novembre, la Redmi Watch 4 est le type d’appareil qui améliore tout par rapport à son prédécesseur, des matériaux de construction à l’efficacité de son autonomie. Et pour plusieurs raisons, nous attendons avec impatience qu’elle arrive en Europe dans sa version mondiale à un moment donné de l’imminent 2024:

La première Redmi avec un cadre métallique

Bien que ce soit toujours une excellente montre intelligente, l’un des rares inconvénients de la Redmi Watch 3 est qu’elle utilise toujours un cadre en plastique. Xiaomi a décidé d’améliorer cela en dotant la Redmi Watch 4 d’un cadre métallique, lui donnant un aspect vraiment Premium, comme une Apple Watch mais coûtant beaucoup moins cher que la montre Apple.

Le cadre en aluminium ne rajoute que 10 grammes supplémentaires au poids de la montre par rapport à la Redmi Watch 3. La surface métallique de la Redmi Watch 4 avec une finition mate éloigne les empreintes digitales, et un autre bon détail est que ici, la nouvelle couronne est même en acier inoxydable avec une texture subtile.

Écran AMOLED avec taux de rafraîchissement variable

Par rapport au modèle précédent, l’écran AMOLED de 1,97 pouces et le rapport écran-corps de 74,8% de la Redmi Watch 4 offrent une visualisation des informations plus complète, et améliorent également leur expérience d’utilisation et de manipulation. Nous avons un panneau avec une luminosité auto-ajustable qui peut augmenter l’écran jusqu’à 600nit pour une utilisation en extérieur, idéal pour bien voir la montre même en plein soleil.



Mais le meilleur est sans aucun doute sa fréquence de rafraîchissement variable. Lorsqu’elle est active, l’écran peut fonctionner à 60 Hz pour offrir une expérience fluide, et lorsque l’écran est éteint, cette fréquence tombe à 5 Hz. Ainsi, en mode AOD (Always on Display), cette nouvelle montre peut même économiser plus d’énergie.

Une batterie améliorée pour plus de jours d’utilisation

Selon Xiaomi lui-même, la batterie de sa Redmi Watch 4 s’est améliorée de 50% à 80% par rapport à la Redmi Watch 3. Elle peut durer jusqu’à 10 jours en mode AOD typique, et 20 jours en mode typique avec les réglages d’usine par défaut, ce qui lui donne plus de jours d’utilisation et une grande autonomie que nous avons hâte de tester en détail.



Système d’exploitation HyperOS

Pour ceux qui ne le savent pas, HyperOS ne fonctionnera pas seulement avec les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO, mais avec tout l’écosystème Xiaomi, ce qui inclut les wearables. La Redmi Watch 4 est livrée avec HyperOS préinstallé par défaut, vous pouvez donc essayer le nouveau système d’exploitation et son efficacité en termes de performances et d’utilisation intelligente de la batterie.