Google serait en train de préparer une « restructuration » grâce à l’IA : cela pourrait mettre fin à l’emploi de 30 000 personnes

Après le licenciement de 12 000 employés en mai, il semble que Google souhaite continuer à se passer du travail humain.

L’ est arrivée pour révolutionner le monde, dans tous les sens. Les prévisions de Bill Gates pour 2024 indiquent que l’IA sera l’élément déclencheur de multiples découvertes cette année, mais commencera-t-elle également à remplacer massivement le travail humain? Si nous prenons comme exemple ce qui se passe chez Google, qui prévoit de licencier une grande partie de son personnel, l’avenir des emplois humains devient de plus en plus incertain.

Le mois dernier, Sundar Pichai a pris la décision drastique de licencier 12 000 employés de la société Google sous prétexte que l’entreprise était en croissance très lente et avait besoin d’investir dans des domaines plus émergents. Tout cela, alors que Pichai reste l’un des PDG les mieux payés au monde, ce qui a suscité une vive controverse de la part des travailleurs.

Le département de vente de publicité de Google, le plus touché

Eh bien, selon un communiqué récent de The Information, il semble que Google souhaite continuer à restructurer l’entreprise et à se passer de plus de travailleurs encore. Plus précisément, nous parlerions de 30 000 licenciements supplémentaires, le tout résultant d’un mouvement stratégique du géant technologique pour intégrer l’IA dans une partie de ses processus commerciaux.

Le rapport met notamment en évidence l’impact de l’IA sur les flux de revenus liés à la publicité numérique, ce qui nous permet de lire entre les lignes que le travail humain deviendrait moins nécessaire. Si cette idée va de l’avant, le principal affecté serait le département de vente de publicité de l’entreprise, basé à Mountain View.

Actuellement, Google examine les avantages de tirer parti de l’intelligence artificielle pour accélérer les choses, de manière plus précise et à moindre coût. En réalité, son intention est d’aller au-delà de la vente de publicités, en intégrant l’IA dans le service client et ainsi en améliorant l’aspect humain de l’entreprise.

Face à cela, le PDG de Google, Sundar Pichai, reconnaît la nécessité de restructurer l’entreprise et de se concentrer sur les défis posés par le nouveau paysage, en constante évolution après les grandes avancées technologiques de ces derniers temps. Si les licenciements finissent par être effectués, nous parlerions d’un nombre incroyable de 40 000 départs en moins d’un an.