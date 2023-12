L’application mobile de BBVA s’améliore : maintenant vous pouvez consulter votre « santé financière »

L’analyse de la santé financière de BBVA est disponible pour les clients et les non-clients.

Avoir une bonne santé financière nous apporte de la tranquillité. Savoir que nous pourrons assumer les dépenses en cas d’imprévu est quelque chose d’important, mais gérer l’argent n’est pas facile. C’est précisément pour cela que la banque BBVA a lancé un outil pour analyser la santé financière des particuliers. Il est disponible non seulement dans leur application mobile, mais aussi sur le site web de l’entité, ce qui permet de l’utiliser par des non-clients qui ne souhaitent pas s’inscrire dans l’application.

Une version pour les clients et une autre pour les non-clients

Tant les clients que les non-clients ont accès à la fonction de santé financière. Cependant, ceux qui ont un compte ouvert à la banque auront la même fonction mais elle sera plus précise, car ils connaîtront les informations financières du client. Elle est intégrée dans l’application de BBVA.

Téléchargez l’application BBVA pour Android

Téléchargez l’application BBVA pour iPhone

De toute façon, même si vous n’êtes pas client, vous pouvez accéder à l’analyse de la santé financière de BBVA. Vous pouvez le faire depuis leur site web, en cliquant sur ce lien où vous n’aurez pas besoin de donner votre adresse e-mail ni de créer un compte. Il vous suffit de cliquer sur ce lien et de descendre jusqu’en bas de la page. De plus, même si vous n’êtes pas client, vous pouvez utiliser leur application, donc une autre option est de la télécharger et de vous y inscrire.

Une fois là-bas, vous verrez 4 champs d’information. Vous devrez écrire une quantité dans chacun d’entre eux. Ce sont les champs suivants :

Combien gagnez-vous chaque mois ?

Combien consacrez-vous chaque mois à votre hypothèque et au remboursement des prêts ?

Combien consacrez-vous chaque mois à vos dépenses fixes ?

Combien avez-vous disponible sur votre compte ?

Après avoir entré les montants, sélectionnez Calculer. En le faisant, un résultat apparaîtra qui vous donnera un conseil. Par exemple, si l’analyse estime que la somme que vous économisez n’est pas suffisante, elle vous suggérera d’essayer de réduire votre dette et de contrôler vos dépenses fixes ; de plus, elle vous proposera un montant mensuel entre la dette et les dépenses fixes pour améliorer votre santé financière, et elle exposera les « risques » que cela comporte de ne pas le faire.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un outil très facile à utiliser qui ne demande pas de connaissances financières approfondies. Tout le monde peut y accéder et remplir les champs. De plus, la façon dont il communique ses conseils est très facile à comprendre. D’autre part, si vous allez devoir assumer des dépenses supplémentaires en vous achetant un téléphone portable, cet article vous donnera 5 conseils pour économiser lors de l’achat.