Google parvient à un accord sur la demande affirmant que le mode incognito de Chrome n’était en réalité pas réel.

La demande exigeait un paiement de 5 milliards de dollars, Google a préféré parvenir à un accord.

Quelles informations collecte le mode incognito de Chrome ?

En 2020, une action collective a été intentée contre Google, réclamant 5 milliards de dollars. Les plaignants affirmaient que le mode incognito de Google surveillait l’activité des utilisateurs, ce qui est vrai. La multinationale a préféré éviter un procès et régler l’affaire avec le cabinet d’avocats ayant intenté la demande, dont les termes n’ont pas été révélés.

Le mode incognito de Google remis en question

La juge de district Yvonne González Rogers a suspendu le procès qui devait avoir lieu le jeudi 28 décembre. La raison en était l’accord préliminaire entre Google et le cabinet d’avocats Boies Schiller Flexner, à l’origine de la demande en 2020. Cette demande alléguait que l’entreprise traquait l’activité des utilisateurs lorsqu’ils activaient le mode incognito.

De son côté, Google a répondu qu’elle avait été sincère concernant les données collectées en mode incognito. Cependant, il est vrai que ce mode de Google Chrome permet aux utilisateurs de faire des recherches sans les enregistrer sur l’appareil ou sur le navigateur lui-même, mais les sites web peuvent continuer à utiliser des outils pour suivre leur utilisation, comme Google Analytics.

Finalement, Google a préféré négocier un règlement préalable à un procès. Comme indiqué précédemment, les termes de cet accord n’ont pas été divulgués, mais il devrait être approuvé par le tribunal avant février 2024. Ainsi, l’une des plus grandes disputes de l’entreprise prend fin.

Il est vrai que la demande a obligé Google à modifier son mode incognito. Auparavant, lorsque vous activiez ce mode, il n’était pas précisé quel contenu était enregistré dans le navigateur et quelle activité était conservée. La société a modifié le texte initial affiché au démarrage du mode, qui depuis lors précise ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas.

2023 n’a pas été une bonne année sur le plan judiciaire pour Google. En plus de cet accord, il y a eu la défaite face à Epic Games dans une affaire accusant la multinationale d’abus de sa position dominante sur le marché via Google Play. Cette demande est directement liée au fait que Fortnite ne puisse pas être téléchargé depuis cette boutique et doive passer par d’autres voies alternatives.