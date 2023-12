Xiaomi vient de lancer le chargeur de voiture le plus puissant au monde : jusqu’à 100W dans un design ultra compact

Sans aucun doute, l’un des grands inconvénients de la charge rapide aujourd’hui est que tous les chargeurs ne peuvent pas supporter cette puissance et la majorité sont des chargeurs muraux qui ne sont pas aussi polyvalents qu’une powerbank ou un chargeur allume-cigare. C’est pourquoi Xiaomi a décidé de répondre à cette demande des utilisateurs avec le nouveau Xiaomi 100W Dual-port Car Charger 1A1C, un produit qui est une véritable bête et qui est très bon marché.

Dans ce cas, il est déjà disponible en Chine pour un prix de seulement 99 yuans, soit environ 13 euros au taux de change. Grâce à cela, nous pourrons recharger notre appareil mobile avec une puissance de sortie maximale allant jusqu’à 100W, ce qui permet de recharger sa batterie aussi rapidement que lors de l’utilisation d’un chargeur mural conventionnel inclus dans la boîte de l’un de nos smartphones Xiaomi.

Deux ports USB et une puissance époustouflante

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce nouveau Xiaomi 100W Dual-port Car Charger 1A1C est vraiment compact et a un design pratiquement identique à celui que nous voyons sur d’autres produits similaires de la marque. Ce qui attire le plus l’attention, c’est qu’il dispose de différents modes d’éclairage qui nous indiquent quel type de charge nous utilisons, ce qui nous aidera à le savoir en un coup d’œil.

De plus, le chargeur peut être utilisé sur des prises 12V ou 24V sans aucun problème, car il dispose de différents systèmes de sécurité tels qu’une construction avec des matériaux ignifuges et résistants aux hautes températures, plusieurs protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et de nombreux autres risques associés à une charge aussi puissante.



En réalité, pour recharger la batterie de nos appareils, nous disposons d’un port USB-C et d’un port USB-A à l’avant du produit. Le port USB-C a une puissance de sortie maximale allant jusqu’à 90 W, tandis que l’USB-A atteint 10W. De plus, un câble USB-C vers USB-C capable de supporter un courant de 6A est inclus dans la boîte, nous pourrons donc l’utiliser à pleine puissance sans aucun problème.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi 100W Dual-port Car Charger 1A1C

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Xiaomi 100W Dual-port Car Charger 1A1C est déjà disponible à l’achat en Chine pour seulement 99 yuans, soit environ 13 euros au taux de change. On ne sait pas encore s’il sera disponible dans le monde entier à l’avenir, mais nous resterons attentifs car c’est un produit vraiment incroyable qui nous permettra de recharger notre téléphone portable à pleine puissance directement depuis la voiture.