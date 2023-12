Le Nothing Phone (2a) coûtera près de la moitié de son grand frère en Europe

Selon le célèbre leaker Roland Quandt, le Nothing Phone (2a) sera disponible en Europe à un prix inférieur à 400 euros et sera disponible en deux options de mémoire : 8/128 Go et 12/256 Go.

Le petit frère du Nothing Phone (2) révèle son prix en Europe avant son lancement

Avec deux smartphones haut de gamme déjà sur le marché, la jeune marque londonienne Nothing se concentre maintenant sur la préparation de l’arrivée de son premier téléphone portable pas cher de milieu de gamme, un Nothing Phone (2a) dont nous avons déjà pu connaître le design grâce à des images révélées d’une unité de test, ses fonds d’écran officiels et certaines de ses spécifications comme son système photographique.

Eh bien, une nouvelle fuite vient de confirmer le prix du Nothing Phone (2a) en Europe et nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car le Nothing Phone (2a) coûtera presque la moitié de son grand frère, un Nothing Phone (2) qui nous a laissé une très bonne impression après l’avoir analysé en profondeur.

Nothing Phone (2a) : prix en Europe, options de mémoire et couleurs

Récemment, le célèbre fuiteur Roland Quandt a publié un post sur X, l’ancien Twitter, dans lequel il révèle de nouveaux détails sur le Nothing Phone (2a), dont ses couleurs, ses variantes de mémoire et son prix en Europe.

Nothing Phone (2a)

8/128GB

12/256GB

White or Black

Sub 400 Euro price for base model. — Roland Quandt (@rquandt) Décembre 28, 2023

Selon cette fuite, la version de base du Nothing Phone (2a) arrivera en Europe à un prix révolutionnaire, car elle sera inférieure à 400 euros, ce qui représente presque la moitié du prix du Nothing Phone (2) lors de sa sortie sur le marché.

De plus, Quant a également confirmé que le nouveau téléphone pas cher de Nothing sera disponible en deux options de mémoire : 8/128 Go et 12/256 Go et, tout comme les modèles précédents, il pourra être acheté en deux couleurs : blanc et noir.

En ce qui concerne ses spécifications et selon ce que nous savons jusqu’à présent, on s’attend à ce que le Nothing Phone (2a) dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec un processeur MediaTek Dimensity 7200 et un système de caméras où le grand protagoniste sera un capteur Samsung S5KGN9 de 50 MP avec une taille de 1/1,5 pouces.