La nouvelle et géniale animation que tu verras sur ton téléphone chaque matin après avoir éteint ton alarme

Au moins sur les téléphones Pixel, l’application Horloge de Google affichera maintenant une nouvelle animation de prévisions météorologiques beaucoup plus moderne et adaptée au style Material You.

Plus de mises à jour pour l’application Horloge de Google, qui introduit maintenant de nouvelles animations.

Parmi toutes les applications Google que vous pouvez utiliser sur votre téléphone Android, il est probable que l’ Horloge de Google soit celle qui est le moins susceptible de recevoir des améliorations en raison de sa fonctionnalité de base, qui est de nous donner l’heure même dans différents endroits ou régions, en plus de nous offrir une minuterie, un chronomètre et la gestion de nos alarmes.

Il ne semble pas que Google prenne à la légère le développement de cette application, aussi basique soit-elle, car les améliorations de l’Horloge ne cessent d’arriver, et sur son blog officiel, Google nous explique comment concevoir une horloge de 24 heures parfaite et l’adapter aux téléphones mobiles.

La prochaine grande amélioration concerne les animations, car si cela fait un certain temps que l’Horloge de Google a intégré une fonctionnalité qui nous montrait une animation temporelle avec les prévisions météorologiques lors de la désactivation d’une alarme, le géant de Mountain View a donné un nouvel élan à cette option, du moins sur le plan esthétique.

Comme on peut le voir dans les captures d’écran publiées par 9to5Google, lors de la désactivation d’une alarme avec cette fonction activée, un écran d’accueil moins simple et moins chargé en texte sera affiché, mais plutôt une délicieuse animation dans le style caractéristique de Material You, où tous les détails s’afficheront progressivement, d’abord les conditions météorologiques actuelles, puis la température dans un cercle, ainsi que les conditions prévues pour le reste de la journée ou les températures maximales et minimales.

Voici l’ancienne animation et la nouvelle, sous forme de captures d’écran statiques:

Bien sûr, le bouton « OK, merci » pour fermer les prévisions et continuer à utiliser l’appareil une fois l’alarme désactivée et la météo vérifiée sera toujours présent, mais maintenant tout sera plus visuel et agréable, uniformisant les graphiques.

Le désavantage de tout cela est que auparavant, nous recevions également des informations sur les prévisions pour le lendemain, tandis que maintenant, nous ne verrons que les détails de la journée en cours, bien que de manière plus simple et rapide à première vue.

Il faut savoir que cette fonctionnalité s’appuie sur la nouvelle version de l’application Google Weather, et comme la plupart de ces nouveautés que Google présente ces derniers temps, elle est pour l’instant exclusive aux téléphones Pixel.

La mise à jour qui inclut cette animation s’installe de manière transparente, côté serveur, donc si vous avez un Pixel, elle devrait vous arriver très prochainement car elle fait partie du Feature Drop annoncé en décembre 2023 pour Android 14.