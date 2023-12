Bon marché mais très complet : ce téléphone à 199 euros a la 5G, un appareil photo de 100 MP et un design unique

Une réduction de 100 euros vous permet d’acheter ce téléphone portable de milieu de gamme en dessous de 200 euros, c’est un achat magnifique pour ce prix.

L’écran de 6,7 pouces fait de ce smartphone un bon choix pour regarder du contenu multimédia.

HONOR n’a pas autant de popularité que des marques comme Xiaomi, Samsung ou Motorola, mais force est de constater que la marque chinoise propose des smartphones très intéressants dans son catalogue. Si vous voulez dépenser 200 euros pour votre nouveau téléphone, ou offrir un terminal à ce prix, le HONOR 90 Lite 5G est un modèle qui a tout ce qu’il faut pour une bonne expérience. Le prix de vente recommandé de ce téléphone est de 299 euros, mais vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 199 euros sur la boutique officielle de HONOR.

Grâce à cette offre du fabricant, vous pouvez acheter ce téléphone portable de milieu de gamme en dessous de 200 euros. C’est un prix révolutionnaire pour un terminal qui a un design magnifique, un grand écran clair et fluide, de bonnes performances, une connectivité 5G et un appareil photo surprenant de 100 mégapixels. Ainsi, vous obtenez un téléphone portable très complet et, en prime, vous économisez 100 euros sur votre achat.

Le HONOR 90 Lite 5G est également disponible chez MediaMarkt et PcComponentes, mais dans ces stores, il est vendu au prix de 209 euros. Par conséquent, la boutique officielle de HONOR est le meilleur choix pour vous procurer un smartphone dont nous vous détaillons toutes les caractéristiques ci-dessous.

Achetez le HONOR 90 Lite 5G avec une réduction de 100 euros

Si vous êtes de ceux qui utilisent leur téléphone portable pour les tâches les plus courantes, comme discuter, se connecter aux réseaux sociaux, regarder des vidéos ou consulter votre compte bancaire, le HONOR 90 Lite 5G est un téléphone portable avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper. En effet, son processeur MediaTek Dimensity 6020 offre des performances très bonnes pour ces activités courantes pour la plupart des utilisateurs. En réalité, il se comporte bien même lorsque vous l’utilisez pour jouer, en gardant à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un téléphone portable « gaming ».

Une autre caractéristique qui distingue le HONOR 90 Lite 5G est sa connectivité 5G. Pour moins de 200 euros, vous pouvez vous procurer un téléphone portable avec la 5G, ce qui signifie que vous pourrez naviguer à grande vitesse avec vos données mobiles. En ce qui concerne la mémoire, il dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, vous aurez donc suffisamment d’espace pour installer des applications et sauvegarder vos fichiers.

Le HONOR 90 Lite 5G est également un bon achat en raison de la qualité de son écran LCD de 6,7 pouces, de sa résolution Full HD+ (2388 x 1080 pixels) et de sa fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Les images sont nettes et fluides, des caractéristiques positives que vous remarquerez notamment lors de la visualisation de contenu multimédia. Pour l’audio, vous pouvez utiliser le haut-parleur intégré ou connecter vos écouteurs, car il dispose d’un port de 3,5 mm.

Si nous examinons les caractéristiques techniques du téléphone, la caractéristique qui attire le plus notre attention est l’appareil photo arrière de 100 mégapixels. Ce module vous permettra de prendre des photos de très bonne qualité, en particulier lorsque la lumière est favorable. À ses côtés se trouvent un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, avec un appareil photo de 16 mégapixels à l’avant.

Que vous soyez exigeant dans votre utilisation ou non, vous n’aurez à charger le HONOR 90 Lite 5G qu’une fois la nuit tombée. En effet, sa batterie de 4 500 mAh offre une bonne autonomie pour que vous ne dépendiez pas trop du chargeur. La charge rapide est de 35W, donc en un peu plus d’une heure, la batterie sera à 100%. Enfin, le téléphone est doté d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, de la technologie NFC et de MagicOS 7.1 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation.

Compte tenu du fait que c’est un téléphone portable que vous pouvez acheter pour seulement 200 euros, le HONOR 90 Lite 5G est un choix très avisé. Plus précisément, vous pouvez maintenant l’obtenir pour seulement 199 euros sur la boutique officielle de HONOR, avec livraison incluse.