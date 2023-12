La grande amélioration d’Android Auto atterrit grâce à l’IA

Adieu aux lectures fastidieuses des notifications de l’Assistant, car Google s’apprête enfin à introduire l’IA dans Android Auto pour lire nos conversations et nous résumer ce qu’elles disent.

Android Auto est l’interface conçue par Google pour que vous puissiez utiliser votre téléphone dans la voiture sans distractions.

Maintenant que de nombreux fabricants de voitures essaient d’abandonner Android Auto pour installer un logiciel propriétaire, Google arrive et nous présente ce qui sera certainement la grande fonctionnalité que nous attendions tous dans une interface dédiée à la conduite, qui profitera bientôt de l’IA pour lire et résumer nos messages pendant que nous sommes au volant.

Ce ne sera pas la seule grande amélioration à venir pour Android Auto, qui en est déjà à la version 11.0 et qui permettra également, dans les prochaines mises à jour stables, de sauvegarder l’emplacement de nos places de stationnement sur Google Maps pour faciliter la recherche du véhicule dans de grands parkings ou zones commerciales.

Quoi qu’il en soit, nous sommes probablement confrontés à ce qui est probablement la nouveauté la plus utile et celle que nous avons tous demandée en tant qu’utilisateurs réguliers d’Android Auto, et c’est que utiliser la fonctionnalité de lecture des messages était un véritable cauchemar lorsqu’on nous les lisait un par un, avec les expéditeurs et même les émojis dans des conversations de groupe presque infinies.

Il semble donc enfin que Google veut éviter que nous soyons distraits en écoutant l’assistant pendant de longues périodes, en utilisant ses nouvelles avancées et applications basées sur l’intelligence artificielle pour qu’elles puissent lire la conversation, comprendre le contexte et nous résumer les messages beaucoup plus rapidement et de manière plus compréhensible.

L’option peut déjà être vue dans les APK Insight publiés par 9to5Google, et il est logique que elle puisse être désactivée si nous constatons que l’IA ne comprend pas très bien ou plus simplement, si nous n’aimons pas sa façon de résumer les conversations.

L’idée est de nous éviter d’écouter pendant plusieurs minutes l’Assistant nous lire des notifications de manière cryptique, mais plutôt de recevoir un résumé du contexte pour ne rien manquer des conversations sans nous distraire de la conduite.

Sur l’application, nous voyons que c’est Google lui-même qui avertit que la fonctionnalité est encore en développement et peut entraîner des erreurs dans les résumés, donc nous ne devons pas totalement nous fier, mais l’utiliser simplement comme un guide pour suivre les notifications pendant que nous conduisons.

On ne sait pas encore si cette nouvelle fonctionnalité de résumé, qui est déjà en train d’arriver sur d’autres applications comme Google Chat, sera disponible en dehors des messages SMs/MMS/RCS de l’application Messages de Google, qui, comme vous le savez, bénéficie exclusivement de ces nouveautés pour se renforcer face à WhatsApp, Telegram et les autres alternatives.

Les chaînes de code qui signalent cette nouveauté ont été repérées dans la version 14.52 de l’application Google, celle qui contient ses Play Services, donc comme d’habitude, nous comprenons que ces améliorations arriveront de manière quasi transparente aux utilisateurs dans les prochaines semaines.