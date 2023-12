Les fonctionnalités HyperOS que vous ne pourrez probablement pas utiliser si votre Xiaomi, Redmi ou POCO a plusieurs années

Chaque année, nous avons une nouvelle version des systèmes d’exploitation mobiles tels qu’Android et iOS, ainsi que des surcouches de personnalisation propres à chaque marque basées sur Android, qui souhaitent ajouter leurs propres éléments. Et chaque année, certains modèles de téléphones de la même marque sont mis à jour, mais ne reçoivent pas toutes les fonctionnalités que d’autres modèles reçoivent.

La raison? Cela est généralement purement fonctionnel, car pour qu’un système ou une surcouche fonctionne bien sur des téléphones qui ont déjà quelques années sur le marché, il doit parfois sacrifier certains aspects en faveur de cela, tandis que les téléphones plus récents de cette marque ne devront rien sacrifier. Et cela se produira également dans HyperOS.

Fonctions qui seront perdues dans certains modèles Xiaomi avec HyperOS

HyperOS est un écosystème logiciel complexe et il existe des variations entre les différents modèles et versions d’appareils. Certaines fonctionnalités attribuées à des limitations matérielles, des problèmes de compatibilité ou la nécessité d’optimiser les performances sur des appareils spécifiques ne seront pas disponibles sur certains appareils.

La raison? Xiaomi doit donner la priorité à la stabilité et aux performances par rapport à certains éléments visuels, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale. D’autant plus que l’entreprise cherche à ce que littéralement des centaines de modèles de ses téléphones, dont certains ont déjà plusieurs années, soient mis à jour vers HyperOS et ne restent pas sur MIUI 14, une tâche gigantesque du point de vue des développeurs.

Effets de flou manquants

Un des aspects esthétiques que certains utilisateurs de HyperOS ne trouveront pas sur leurs appareils est l’effet de flou dans le centre de contrôle, le panneau de volume et le centre de notifications. L’effet de flou, qui crée un arrière-plan translucide subtil et visuellement attrayant, est absent pour certains utilisateurs.

La raison est que ces téléphones ne peuvent pas exécuter cette fonction de manière aussi efficace que d’autres modèles, ce qui peut affecter la cohésion visuelle générale de l’interface HyperOS. En d’autres termes, l’effet de flou ne serait pas aussi fluide, mais plutôt forcé en raison du manque de puissance du terminal. Ainsi, pour éviter cela, il sera désactivé sur certains terminaux.





Limitations d’animation

HyperOS est connu pour ses animations fluides qui rendent la navigation dans l’interface différente de MIUI. Cependant, les utilisateurs de certaines versions de HyperOS vont manquer les animations floues présentes dans le centre de contrôle, l’ouverture des applications et les applications récentes.

Ces animations contribuent non seulement à l’attrait visuel, mais elles améliorent également l’interaction globale de l’utilisateur en fournissant une transition fluide entre les différents éléments de l’interface utilisateur.

Les animations des icônes du lanceur sont un autre plaisir visuel auquel certains utilisateurs de HyperOS n’ont pas accès. Ces animations impliquent généralement des mouvements subtils ou des transformations lors du démarrage ou de l’interaction avec des applications depuis l’écran d’accueil. L’absence de ces animations rendra l’interface utilisateur moins dynamique, mais en même temps, cela garantira de bonnes performances pour le smartphone.

Il faut garder à l’esprit que HyperOS vient de naître, donc son développement en est à peine à la version 1.0, ce qui laisse à Xiaomi une marge d’amélioration considérable.

Source : Xiaomiui