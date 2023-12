Samsung a déjà prêté son chargement optimisé à la manière des iPhone : voici comment fonctionne le Battery Protection

Samsung veut que la batterie de votre téléphone dure de nombreuses années et pour ce faire, il a copié une fonctionnalité des iPhone

Les téléphones Samsung vont bientôt avoir une caractéristique propre aux iPhone d’Apple.

Les rumeurs sur la charge optimisée des téléphones Samsung sont devenues réalité, cette fonctionnalité qui a été vue sur les iPhone sera également présente sur la série Galaxy de l’entreprise sud-coréenne. Cependant, elle sera appelée Battery Protection et grâce à une fuite, on a pu en connaître tous les détails de fonctionnement.

Cette fonctionnalité a été créée dans le but d’aider les utilisateurs à prendre soin de la batterie de leurs appareils, en lui permettant d’avoir une durée de vie plus longue. Cette fonction sera l’un des plus grands changements intégrés avec One UI 6.1, qui est basé sur Android 14, la dernière version du système d’exploitation de Google.

Qu’est-ce que Battery Protection de Samsung et comment peut-elle prolonger la durée de vie de votre batterie ?

La batterie est l’un des composants les plus importants d’un smartphone, car elle détermine son autonomie et ses performances. Cependant, elle est aussi l’un des composants les plus sensibles à l’usure, en particulier lorsqu’elle est soumise à des charges et décharges fréquentes ou à des températures extrêmes.

Il est important de prendre soin de la batterie de notre smartphone et d’éviter les habitudes qui peuvent l’endommager, comme la laisser connectée au chargeur pendant une longue période ou la charger à 100% lorsque ce n’est pas nécessaire. Évidemment, suivre ces conseils est difficile, c’est pourquoi les entreprises ont décidé d’intégrer des systèmes de protection.

De cette manière, on évite que la batterie se charge au-delà de ce niveau, ce qui peut prolonger sa durée de vie et améliorer sa santé. Dans le cas de Samsung, cette caractéristique s’appelle Battery Protection et grâce à 9to5Google, on a pu voir son fonctionnement.

Même si cette caractéristique peut être inspirée de la fonctionnalité des iPhone d’Apple, la réalité est que Samsung a pris une longueur d’avance en ce qui concerne la protection de la batterie. Trois profils de protection ont été créés : basique, adaptative et maximale.

La protection basique charge l’appareil jusqu’à 95%, ce qui fait qu’il n’atteint pas 100% de charge. La protection adaptative permet à l’appareil d’atteindre 100%, bien qu’à partir de 80%, la charge se fasse lentement et la protection maximale limite la charge à 80%.

Même si Battery Protection semble être prête, la réalité est qu’elle ne fonctionne pas encore correctement sur les téléphones Samsung. Il faudra attendre la sortie de One UI 6.1 pour vérifier ses avantages et, en plus, pour voir si elle améliore la santé de la batterie des appareils.