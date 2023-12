Le début de la révolution est déjà là : le Xiaomi SU7 est une réalité et défie Tesla avec un design et des chiffres époustouflants

Même si en France nous sommes le jour des Innocents, ce que Xiaomi a fait aujourd’hui n’est pas une blague. Cette date sera marquée en rouge sur les calendriers de tous les amateurs de technologie comme l’un des jours les plus importants de l’histoire de l’industrie, car une marque qui a commencé par vendre des smartphones se lance dans le monde des voitures électriques.

C’est à 7h00 en France que Lei Jun, PDG de Xiaomi, est monté sur scène pour nous présenter le nouveau Xiaomi SU7, un véhicule dont nous avions déjà pu voir le design en détail grâce à des fuites antérieures et qui est devenu le premier véhicule électrique de l’histoire de l’entreprise ainsi qu’un concurrent redoutable pour d’autres marques établies dans le secteur, comme Tesla.

Jusqu’à 664 CV et une autonomie maximale de 1 200 km, tout simplement impressionnant

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, le nouveau Xiaomi SU7 est exactement le même modèle que nous avons découvert il y a quelques semaines lors d’une de ses nombreuses certifications, une voiture vraiment belle sous tous les angles et qui sera disponible en bleu, gris et vert, bien qu’il soit fort probable que d’autres couleurs soient proposées ultérieurement.





Comme prévu, cette voiture est proposée en différentes versions afin de pouvoir choisir celle qui convient le mieux, complétant ainsi une gamme qui sera établie comme suit :

Xiaomi SU7 : un seul moteur et propulsion arrière, de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes, 295 CV de puissance et une vitesse maximale de 210 km/h. Le poids est de 1 980 kg.

Xiaomi SU7 Max : double moteur et traction intégrale, de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes, 664 CV de puissance et une vitesse maximale de 265 km/h. Le poids est de 2 205 kg.

Évidemment, un autre détail important à mentionner concerne les batteries équipant chacune de ces versions. Xiaomi a confirmé que BYD et CATL seraient les fournisseurs de ces composants et que leur capacité dépasserait les 100 kWh dans toutes les versions. La marque parle d’autonomies pouvant atteindre jusqu’à 1 200 km sur les modèles haut de gamme, bien qu’il faille toujours prendre comme référence le cycle d’homologation chinois.





De plus, ces batteries disposeront des technologies 400v et 800v pour une recharge vraiment rapide. Le constructeur asiatique a baptisé sa technologie de charge rapide HyperCharge (similaire à celle que nous trouvons sur les smartphones) et grâce à elle, nous serons capables d’obtenir une autonomie de jusqu’à 220 km après cinq minutes de charge ou même de 510 km après 15 minutes de charge, à condition bien sûr que le chargeur soit compatible.

Enfin, nous ne pouvons pas ignorer HyperOS, le système d’exploitation avec lequel ce véhicule est équipé et qui l’amène à un autre niveau. Xiaomi a confirmé que la voiture serait équipée de la technologie Nvidia ainsi que d’un capteur LiDAR, de caméras haute définition, de capteurs de proximité et d’autres capteurs ultrasoniques qui feront de la conduite autonome l’une des meilleures de l’industrie.





Cela ne sera pas seulement obtenu grâce à toutes les informations collectées par ces capteurs, mais le processeur Qualcomm Snapdragon 8295 associé à l’intelligence artificielle s’occupera du reste. Ensemble, la voiture pourra prédire la trajectoire la plus adaptée sans notre intervention, se garer sans que nous soyons à l’intérieur et éviter tous types d’obstacles avec une facilité déconcertante, du moins c’est ce que nous avons pu observer dans les vidéos officielles.

Tout ce système peut être géré depuis l’énorme écran de 16,1 pouces et haute résolution que l’on retrouve sur le tableau de bord, un écran équipé de HyperOS et qui peut être interconnecté avec d’autres produits de la marque pour créer un écosystème difficile à trouver sur d’autres modèles du marché.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi SU7

Malgré toutes les informations dévoilées par Xiaomi sur cette voiture, l’une des choses qu’ils n’ont pas encore révélées est le prix de chaque version. Nous savons seulement que pour l’instant, le produit ne sera disponible qu’en Chine à partir de l’année prochaine, en 2024, mais nous attendons toujours de connaître la date de sortie sur le marché et à quel prix il sera proposé, ce que nous espérons découvrir le plus tôt possible.

Plus d’informations | Xiaomi China