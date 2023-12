Supprimez ces 13 applications malveillantes : elles ont été téléchargées des milliers de fois et peuvent prendre le contrôle de votre téléphone

Les applications étaient disponibles sur Google Play et appartenaient à différentes catégories : jeux, santé, horoscope et productivité.

Tout logiciel malveillant est désigné par le terme « malware »

Malgré le fait que Google Play soit la boutique officielle d’applications pour Android, il sert également de refuge parfait pour les cybercriminels qui l’utilisent comme tremplin pour endommager ou exploiter les vulnérabilités des appareils. L’équipe de recherche mobile de McAfee vient de découvrir 13 nouvelles applications infectées par des logiciels malveillants, et la première chose que vous devriez faire est vous assurer de ne pas les avoir installées.

2023 a été l’année des logiciels malveillants, avec plus de 600 millions de téléchargements depuis Google Play. Cependant, il reste encore un logiciel malveillant prêt à nous surprendre avant de passer à la nouvelle année. Il s’agit de Xamalicious, qui utilise une technique d’ingénierie sociale pour obtenir des informations ou des privilèges d’accessibilité sur les appareils.

Son objectif est de réaliser des actions frauduleuses à motivation financière, comme cliquer sur des publicités ou installer des applications. Bien sûr, tout cela se fait sans le consentement de l’utilisateur, et sans que celui-ci soit conscient que son téléphone est sous le contrôle de quelqu’un d’autre.

Voici les 13 applications contenant des logiciels malveillants que vous devez supprimer de votre téléphone portable

Le logiciel malveillant Xamalicious a infecté un total de 25 applications sur la boutique officielle d’Android, et bien que Google les ait toutes supprimées du Play Store, elles sont encore disponibles sur des boutiques d’applications tierces. Voici la liste complète des noms :

Nom de l’application Nombre de téléchargements Horoscope Essentiel pour Android 100 000 téléchargements Éditeur de masques 3D pour PE Minecraft 100 000 téléchargements Logo Maker Pro 100 000 téléchargements Repetiteur de clic automatique 10 000 téléchargements Calculatrice facile pour compter les calories 10 000 téléchargements Amplificateur de volume sonore 5 000 téléchargements LetterLink 1 000 téléchargements Numérologie : Horoscope personnel et prédictions de chiffres 1 000 téléchargements Step Keeper : Podomètre facile 500 téléchargements Suivez votre sommeil 500 téléchargements Amplificateur de volume sonore 100 téléchargements Navigateur Astrologique : Horoscope quotidien et tarot 100 téléchargements Calculatrice universelle 100 téléchargements

Comme vous pouvez le constater, plusieurs applications ont été téléchargées plus de 100 000 fois, et d’autres ont été installées jusqu’à 10 000 ou 5 000 fois, ce qui signifie qu’elles ont pu agir sur des centaines de milliers d’appareils. Assurez-vous de ne pas en avoir une seule sur votre appareil, et si vous en aviez déjà installé, supprimez-les immédiatement de votre téléphone portable.

Si vous remarquez que la batterie de votre téléphone portable se décharge trop rapidement ou qu’il chauffe anormalement à des moments où cela ne devrait pas être le cas, ce sont deux indicateurs assez fiables d’une infection par Xamalicious. Il est essentiel d’avoir des programmes pour supprimer les virus et les logiciels malveillants de votre PC, même si cela ne garantit pas toujours que les cybercriminels n’accéderont pas à nos données ou ne causeront pas de dommages à nos appareils.