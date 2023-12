Le nouveau mini-jeu gratuit de Google t’apprend à écrire de meilleures « prompts » pour générer des images avec l’IA

See What You See est un mini-Google Play conçu pour vous aider à améliorer vos instructions.

Pour générer des images précises, vous devez donner des instructions précises

Savoir donner des instructions à l’Intelligence Artificielle sera une tâche clé à l’avenir. Google le sait et veut que ses utilisateurs apprennent à le faire. C’est pourquoi il a lancé un mini-jeu dans lequel nous devons écrire des « prompts » (instructions) précises. De cette manière, nous améliorerons notre capacité à rédiger des instructions à suivre par les IA génératrices d’images.

Voici comment fonctionne Say What You See

Le mini-Google Play s’appelle « Say What You See », ce qui se traduit en espagnol par « Di lo que ves ». C’est un titre très descriptif, car il consiste à ce que des images nous soient exposées dans la moitié de l’écran et que nous les décrivions dans l’autre moitié. Avec notre description, Google générera une image grâce à l’IA qui devra ressembler suffisamment à l’exemple.

Le site web évaluera la ressemblance de l’image générée avec votre instruction par rapport à l’exemple. Au niveau 1, vous aurez besoin d’une précision d’au moins 50%, au niveau 2 vous aurez besoin de 60%, au niveau 3 vous aurez besoin de 70% et ainsi de suite. Plus vous avancerez, plus le défi sera difficile. Vous disposez de 3 essais par niveau.

Malheureusement, le mini-jeu n’est pas encore disponible en France, bien que Google affirme qu’il travaille pour que cela arrive bientôt. Malgré cela, vous pouvez y accéder via ce lien. Il sera également possible de jouer depuis l’application Arts & Culture de Google, disponible pour Android et iPhone.

La création d’images par IA est déjà une réalité, et elle est de plus en plus utilisée dans de nombreux secteurs. Ce qui a commencé par des images floues dans les premières versions ouvertes au public de Dall-E est rapidement devenu des générateurs dont les images sont difficiles à distinguer des réelles.

D’autre part, pour générer des images fidèles à ce que nous voulons créer, nous avons besoin de bonnes instructions. Les instructions sont les ordres que nous donnons aux IA pour accomplir des tâches. Par exemple, lorsque nous demandons à Chat-GPT 4 de rédiger un texte, la manière de le demander est l’instruction. Elle peut être plus ou moins précise, mais nous devons essayer qu’elle soit la plus précise possible afin qu’elle corresponde plus étroitement à notre imagination. Dans le cas du mini-jeu, les instructions seraient les ordres pour générer des images. Voici un guide à ce sujet écrit par OpenAI, les créateurs de Chat-GPT.