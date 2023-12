Tremenda nouvelle : le Redmi 12C vient de recevoir la mise à jour vers HyperOS Global sans que personne ne s’y attende si tôt.

C’est vrai que ces dernières semaines, nous avons vu de nombreux téléphones Xiaomi mis à jour vers HyperOS, mais la majorité d’entre eux sont assez récents ou même haut de gamme. Cependant, aujourd’hui même, la marque nous a surpris avec cette mise à jour pour le Redmi 12C, le téléphone le plus vendu par l’entreprise tout au long de l’année 2023.

En revanche, comme c’est habituellement le cas, cette mise à jour est proposée dans le cadre du programme Mi Pilot de Xiaomi, un programme destiné aux utilisateurs enregistrés qui peuvent tester ce logiciel avant sa sortie stable, donc les autres utilisateurs du Redmi 12C devront faire preuve d’un peu de patience avant de pouvoir installer cette version.

Le Redmi 12C s’ajoute à la liste des téléphones mis à jour vers HyperOS

Dans ce cas, le Redmi 12C vient de recevoir la ROM mondiale de HyperOS sous la version OS1.0.2.0.UCVMIXM, un logiciel que vous pouvez déjà télécharger et installer si vous êtes inscrit au programme Mi Pilot de la société asiatique et qui est accompagné d’Android 14, ce qui signifie que les nouveautés dans ce sens seront complètes, comme c’est le cas pour de nombreux autres modèles.





Grâce à cela, le Redmi 12C pourra profiter de nombreux avantages, au-delà d’une amélioration des performances et de l’optimisation du système, avec des nouveautés allant d’une meilleure interconnexion entre les différents produits de la marque à une sécurité accrue lors de l’utilisation de nos téléphones, des aspects sur lesquels Xiaomi a beaucoup insisté lors du lancement de HyperOS.

Il ne nous reste donc plus qu’à faire preuve d’un peu de patience et à attendre que HyperOS puisse débarquer de manière stable sur cet équipement. Cela devrait prendre quelques semaines, mais au moins nous avons déjà la certitude que le Redmi 12C sera l’un des premiers téléphones de la marque à pouvoir être mis à jour, en plus de recevoir toutes les nouveautés annoncées lors du lancement de ce système d’exploitation.

Source | MIUIes